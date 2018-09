Millores i neteja a les zones rurals de l’Alcúdia

Connect on Linked in

Les accions de manteniment s’han centrat, generalment, als voltants del poble, destacant les reparacions de camins rurals i les vies de servei amb parts deteriorades.

Un any més, des de l’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la Regidoria d’Agricultura, s’han coordinat una sèrie d’actuacions que tenen com a principal objectiu la millora i manteniment de diversos camins rurals i vies de servei del municipi. Per als treballs agrícoles, realitzats al llarg de juliol i agost, ha sigut necessària la contractació de 132 peons agrícoles mitjançant una subvenció del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), dins del programa de Garantia de Renda, amb el qual també es pretén pal·liar la desocupació temporal en el sector agrícola.

Principalment, les tasques desenvolupades se centren en la neteja general, desbrossament i poda dels camins d’accés a la població, incloent-hi altres espais com les rotondes i, sobretot, els que se situen al voltant del terme, com el barranc i les zones properes al riu Magre. En aquest últim cas, s’ha efectuat el manteniment de les plantacions que es van realitzar el passat Dia de l’Arbre amb les quals es pretén renovar el medi ambient en una zona que és de gran importància en el territori alcudià.

Una actuació rellevant que s’ha efectuat és la neteja de canyes i vegetació en la zona pròxima a la depuradora, actuació per a la qual ha sigut necessària la utilització de maquinària especialitzada. Així mateix, es destaquen les tasques dutes a terme als camins propers a la Séquia Reial del Xúquer, als canals – que han sigut reforçats amb la construcció de noves bigues que permeten una millor fluïdesa de l’aigua – o a les vies paral·leles a l’autovia del Mediterrani.

També mereix especial atenció el manteniment necessari d’altres àrees on, al llarg de l’any, s’han desenvolupat diverses activitats d’interès públic general: és el cas de l’Hort de Manus o el Corral de Rafel. D’altra banda, en camins on el trànsit de tractors és més corrent – com són el de Xàtiva o Casa Serra, Camí dels Oliverons, Tera Blanca, el camí d’Antella o el de la Muntanya i sobretot, en el Camí dels Siscars – s’han aprofitat les accions de millora per realitzar obres de reparació, asfaltant-se molts dels sots presents i que dificultaven la circulació.

La importància d’aquestes iniciatives de millora també radica en l’ús que es fa de les zones rurals i dels espais viaris en general. D’aquesta manera, els avantatges són per a tots: no s’ha d’oblidar que amb el desbrossament dels camins, per exemple, s’aconsegueix que conduir per aquests llocs siga més fàcil. Una adequada circulació, per descomptat, implica una major seguretat per als vianants que, a més a més, poden fer ús d’uns camins o vies de servei cuidades i sense fem.