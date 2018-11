Mislata acull una jornada intermunicipal per a accedir a la xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors

Connect on Linked in

L’Ajuntament va convocar una jornada a la qual es van inscriure més de 60 tècnics de l’àmbit de persones majors i regidors d’altres municipis amb l’objectiu de compartir coneixements i experiència entorn dels programes sènior que duen a terme els serveis municipals.

Per a Bielsa, “aquest projecte ens permet treballar braç a braç i aspirar a ser Ciutat Amigable amb les Persones Majors; seguirem apostant per donar-li major impuls a la participació dels nostres majors, proporcionant un millor envelliment i oferint més recursos públics”.

El Centre Sociocultural La Fàbrica va acollir la Jornada ‘Construint les Ciutats Amigables amb les Persones Majors’, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Mislata per a conjuminar esforços, idees i eines amb el repte fix de millorar els programes sènior que duen a terme les administracions locals. Tot, amb l’objectiu final d’optar a formar part de la xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors, un projecte de l’Organització Mundial de la Salut que promou entorns i serveis per a facilitar un envelliment actiu i saludable.

A l’acte van assistir la regidora de Persones Majors, Pepi Luján, acompanyant a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, els qui van donar la benvinguda a desenes de tècnics de l’àmbit dels serveis socials, així com a regidors i regidores d’altres ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que van assistir per a ajudar a incrementar la participació de les persones majors i obtenir solucions de manera integral i conjunta a les necessitats de les persones majors en cada municipi.

Per a Bielsa, que va exercir d’amfitrió i va intervenir en diverses sessions de la jornada, “a Mislata tenim un dens teixit participatiu de persones majors, i portem anys apostant per defensar les infraestructures, serveis i atencions per a estar a l’avantguarda, amb projectes tan importants com a nostra Aula Universitària Sènior, la participació activa en les Jornades del Major, els tallers intergeneracionals i múltiples programes que compaginen la didàctica i eines lúdiques que permeten una millor qualitat de vida”.

Amb aquesta iniciativa, Mislata impulsarà una nova línia de treball transversal a totes les àrees municipals promovent la cultura de la inclusió entre persones de totes les edats, facilitant un millor envelliment de la població.