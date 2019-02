Mislata constitueix el seu primer Consell de la Dona per la igualtat

Connect on Linked in

El nou òrgan està presidit per l’alcalde i integrat per regidores, l’equip tècnic de l’àrea de dona i polítiques d’igualtat i representants de les associacions de dones

Carlos F. Bielsa: “Amb les dones, cap pas arrere. Cap pas arrere en reconeixement de drets, a generar oportunitats, a donar ales a la llibertat de totes les persones, de totes les dones, per a triar què volen fer amb la seua pròpia vida”

El Saló de Plens del Ajuntament de Mislata va acollir ahir la presentació i constitució del Consell de la Dona per la igualtat, el nou òrgan de participació i canalització dels temes i situacions relacionats amb els drets de la dona i la transversalitat del principi d’Igualtat. Precisament, aqueix és el seu principal objectiu, el de continuar treballant en aqueixa lluita per a aconseguir que aqueixa igualtat siga real i efectiva.

La ciutat de Mislata s’ha convertit en els últims anys en un referent de Polítiques d’Igualtat gràcies a l’acció, la col·laboració i la defensa constant de l’apoderament de la dona, un treball que ha donat fruits tan importants com el Primer Pla d’Igualtat Municipal, que es va aprovar en 2018 i que està complint ja els seus primers objectius, com era la constitució d’aquest consell. L’òrgan, presidit per l’alcalde, Carlos F. Bielsa, està integrat per la regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña, la regidora de Seguretat Ciutadana, María Luisa Martínez Mora, el Cap de la Policia Local, Juan José Gimeno, la Cap de secció de la Dona, Agnés Talaya, l’Agent d’Igualtat, Juani Muñoz, la Tècnica de la Dona, Ana Fuertes, i dos membres de cadascuna de les set associacions de dones existents a Mislata.

Carlos F. Bielsa va voler agrair en primer lloc el treball i la coordinació de les diferents àrees municipals, i especialment de les dones que conformen tot el teixit associatiu de la dona a Mislata. “Hem de treballar a posar en marxa noves eines i plataformes perquè la igualtat siga un valor transversal a tots els àmbits: familiar, laboral, educatiu i legislatiu”. Bielsa també va manifestar que el feminisme “és l’únic camí per a acabar amb la discriminació, per a oferir igualtat d’oportunitats, i per descomptat, per a posar fi a la xacra de la violència de gènere”.

Per part seua, Carmen Lapeña no va poder evitar emocionar-se en considerar aquest acte de constitució del Consell de la Dona com “un fet històric per a la ciutat de Mislata”, assegurant que aquest òrgan serà l’altaveu dels suggeriments, de les reivindicacions i de les demandes que puguen tindre totes les dones del municipi.

Una vegada constituït el consell i aprovat el seu reglament per unanimitat de tots els seus membres, es va passar a donar lectura del pla d’accions a escometre en aquest 2019, un total de 49, entre les quals destaquen: dinamitzar la participació ciutadana fomentant la incorporació transversal del principi d’igualtat i la inclusió social en els col·lectius municipals, visibilitzar a les dones en la cultura, treballar la coeducació i la coresponsabilitat, fomentar que les diferents associacions del municipi incorporen en els seus projectes la transversalitat de gènere i continuar oferint una programació anual d’activitats municipals enfocades a apoderar a les dones.