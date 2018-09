Mislata implanta Camins Segurs per a escolars

Connect on Linked in

L’objectiu d’aquesta iniciativa és permetre als escolars recuperar autonomia i que puguen desplaçar-se amb total llibertat i seguretat des de les seues cases als centres educatius

Carlos Fernández Bielsa ha destacat la importància de “seguir millorant Mislata en matèria de seguretat i d’educació per a donar als més xicotets un entorn segur. Som una Ciutat Amiga de la Infància des de 2014 i el nostre objectiu és fer dels carrers de Mislata un espai més confortable i participatiu, i la implantació d’aquests Camins Segurs és un pas molt important”

Dins del compromís de l’Ajuntament per a fer de Mislata una ciutat amiga de la infància, avui s’han presentat els primers Camins Segurs per als i les escolars del municipi. La Regidoria d’Infància ha organitzat aquest matí una activitat perquè els xiquets i xiquetes comencen a conèixer aquestes rutes segures per a acudir als seus respectius col·legis.

L’alumnat de 2º i 3º de primària dels col·legis El Cid i Maestro Serrano han sigut els primers a utilitzar aquests itineraris. Acompanyats d’una representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i pels seus propis professors, els xiquets i xiquetes que han participat en l’activitat de presentació han recorregut aquestes rutes al costat d’un equip d’animació que els anava guiant. Partint des de diferents localitzacions, els dos col·legis s’han trobat en un mateix punt per a recórrer junts l’últim tram, sempre sota l’atenta mirada de la Policia Local.

Els itineraris estan senyalitzats amb panells informatius, tant a peu de carrer, els quals han sigut dissenyats pels propis xiquets i xiquetes, com en els establiments per on discorren les rutes, marcats amb un senyal de “Comerç Amic”. En aquest sentit, Lola Hortolà, regidora d’Infància, ha destacat la importància de la participació de la quasi totalitat dels comerços, els quals juguen un paper important dins del projecte, ja que “si un xiquet es troba en situació de perill o espantat, pot entrar en ells per a demanar ajuda i avisar als seus familiars”.

El projecte s’ha iniciat amb els col·legis El Cid i Maestro Serrano, però s’aniran implementant més Camins Segurs per a la resta de centres amb l’objectiu que tots els xiquets i xiquetes de Mislata vagen i tornen a casa d’una manera segura.