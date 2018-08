Mislata protegirà la plaça Major durant les festes amb blocs de formigó

Connect on Linked in

La Policia Local dissenya un cinturó al voltant del recinte firal per a garantir la seguretat de les milers de persones que participen cada dia en les festes Seguint les recomanacions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, l’Ajuntament de Mislata ha preparat un dispositiu en la ciutat per a blindar la seguretat de la plaça Major durant la celebració de les festes.

De la mateixa manera que ja es va fer l’any passat, la regidoria de Seguretat Ciutadana ha instal·lat un centenar d’ampits de formigó, semblants a què s’utilitzen en les mitjanes de les carreteres, per a formar un cinturó de protecció al llarg de tot el recinte firal. Del 28 d’agost a l’1 de setembre, la fira de festes rep una mitjana de deu mil assistents diaris i la principal preocupació del Consistori és garantir la seua seguretat i tranquil·litat

A més de la col·locació dels ampits de formigó, l’alcalde ha traslladat a l’intendent cap de la Policia Local, Juan José Gimeno, la instrucció de reforçar la presència d’agents en el carrer, especialment en els actes de major aglomeració de públic. En paraules de Bielsa, “queremos que la gent gaudi de les festes i ho faça amb la tranquil·litat que des de l’Ajuntament hem posat tots els recursos necessaris per a garantir el seu seguridad”. Les festes populars de Mislata comptaran, a més, per primera vegada, amb un Punt Violeta, en el que un grup de persones voluntàries procedents del Consell de Joventut i la Casa de la Dóna de Mislata, oferiran informació, assessorament i ajuda sobre on acudir i què fer en cas d’una agressió sexual. La carpa es disposarà en la plaça Major durant tots els dies de les festes populars en un horari de 23 de la nit a 4 del matí. El punt informatiu estarà en constant comunicació

Finalment, destacar que el dispositiu dissenyat per l’Ajuntament de Mislata per a blindar la fira de la plaça Major contempla la possibilitat d’obrir diversos passos per a vehicles d’emergència, en el cas que fóra necessari, així com l’entrada de furgonetes i camions de càrrega i descàrrega, encara que amb restriccions horàries i havent de sortejar estos blocs de formigó a través d’un accés en forma de zig-zag. A més, la Policia Local restringirà el tràfic rodat a determinades hores del dia en l’entorn de plaça Major, desviant la circulació cap a itineraris alternatius per altres punts de la població.