Mislata reobri la piscina coberta després de les obres de millora i nova equipación

La piscina coberta de Mislata ha conclòs les obres de condicionament més importants de les últimes dècades i obrirà al públic demà, millorant el servei a la ciutadania i al club esportiu

Per a Bielsa, “en els últims anys hem aconseguit endreçar la infraestructura i completar el procés de rehabilitació integral amb l’urgent canvi del sistema de depuració d’aigua, que permetrà gaudir de les instal·lacions en les millors condicions”

La piscina coberta de Mislata es va construir en 1985 i va passar a ser coberta en 1992. Però durant dècades no va patir cap millora i les instal·lacions van quedar abandonades. Durant els últims anys el govern municipal ha intervingut per fases per a remodelar cadascun dels espais del complex: des dels vestuaris als accessos, passant per la millora del sistema d’il·luminació i el condicionament de la coberta.

Durant els últims mesos la piscina municipal havia romàs tancada per a completar el procés de remodelació amb les obres de recanvi del circuit de depuració i recirculació de l’aigua. Est era l’últim dels passos per a la rehabilitació integral, que afectava a la seguretat i higiene de les instal·lacions, i s’ha completat aquesta mateixa setmana. Mitjançant la recent inversió s’ha canviat el filtre de l’aigua, i s’han actualitzat les conduccions per a evitar possibles fugides d’aigua.

Així, la piscina coberta de Mislata explica ara amb les millors instal·lacions per a reprendre l’activitat del Club de Natació Peixos i els centenars d’usuaris dels diferents cursos i tallers aquàtics. Per a Toni Arenas, regidor d’esports, “era prioritari culminar aquestes obres de remodelació, i amb el canvi del sistema mecànic de depuració d’aigua i un altre tipus de millores realitzades en els últims anys podem dir que hem convertit la nostra piscina coberta en una infraestructura pública a l’altura d’una ciutat tan implicada en l’activitat esportiva com és Mislata”.

Demà s’obri al públic la piscina i quedarà disponible per a bany lliure, així com per a ús dels socis del club. I el pròxim dia 17 es reprendrà l’activitat dels cursos de natació per a totes les edats.