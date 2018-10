Mislata reuneix a quasi un miler de ciclistes en la 27ª edició del Dia de la Bici

Connect on Linked in

L’alcalde Bielsa, que va participar com un més, va subratllar la necessitat de transmetre especialment als més xicotets la importància d’utilitzar la bici per a fer de Mislata una ciutat més sana i sostenible

Com cada inici de tardor i coincidint amb la Setmana Europea de Mobilitat, Mislata va celebrar el ja tradicional Dia de la Bicicleta, que enguany va superar totes les expectatives d’assistència amb quasi un miler de ciclistes participant. Aquest esdeveniment esportiu, lúdic i familiar organitzat per la Penya Ciclista de Mislata, en col·laboració amb l’Ajuntament, pretén fomentar l’ús de la bici com a mitjà de transport sa i sostenible.

Entre ells es trobaven l’alcalde la localitat, Carlos Fernández Bielsa, així com el regidor d’Esports, Toni Arenas, i la regidora de Mobilitat, Ana María Julián, que van fer junts el recorregut amb una de les bicicletes de lloguer del servei Bicim, que durant tot el dia va ser gratuït para tot aquell que volguera sumar-se a la marxa ciclista.

El parc de la Canaleta va ser el punt de trobada de la jornada, on van acudir tots els participants per a prendre l’eixida al voltant de les onze del matí. El recorregut, com cada any, és un passeig no competitiu que discorre pels principals carrers de la ciutat i que finalitza novament en el Parc de la Canaleta, amb l’objectiu d’animar a la ciutadania a utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport i especialment para, en paraules del propi Bielsa, “transmetre als més xicotets des de l’educació, des de la formació i des de l’esport l’important que és utilitzar la bici per a fer de Mislata una ciutat més sostenible i especialment per a aconseguir que algun dia hagen més bicicletes que cotxes en la nostra ciutat”.

Com cada any, van ser moltes les famílies senceres que van gaudir del Dia de la Bici, en una jornada dominical en la qual a més va lluir un gran dia que va fer encara més agradable aquest lúdic dia. Una vegada va finalitzar la ruta, tots els participants van gaudir d’un esmorzar en el parc i l’organització va aprofitar, com cada any, per a realitzar un sorteig de tres bicicletes entre tots els participants.