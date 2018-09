Molta participació i d’una excel·lent qualitat al VIIIé Concurs de Pilota Dolça de Picassent

Print This Post

Vicenta Domínguez Arce guanya el certamen i és guardonada amb un viatge de cap de setmana

El VIIIé Concurs de Pilota Dolça va suposar ahir tot un èxit, tant pel que fa a la convocatòria com si atenem l’excel·lent qualitat de les postres més típiques de Picassent, un dolç de presència obligada a les taules de totes les llars el Dia de la Vallivana, el pròxim 8 de setembre.

Un experimentat jurat, integrat per Adoración Crespo Tronchoni, Irene González Pellejeros, Desamparados Tronchoni Martínez, Concepción Baviera Sanchis i Francisca López López, va decidir que la guanyadora del certamen fóra Vicenta Domínguez Arce, que va obtenir com a premi un viatge de cap de setmana a Benidorm per a dues persones.

Els ingredients, al marge de ‘molt d’amor’, passen per ous, ametlla ratllada, sucre, pa ratllat, sagí, llimes i canyella en pols. Els 16 participants en un concurs que ja s’ha convertit en un clàssic de les Festes Majors de Picassent van oferir els seus millors dolços per tal d’aconseguir el primer premi.

Després de la decisió del jurat, que va tindre en compte tant la presentació com ara el sabor de la pilota, l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, va fer públic la guardonada i li va fer entrega del premi. A més a més, Garcia va voler donar les gràcies a tots els cuiners i a totes les cuineres per l’esforç i per conservar una tradició que l’Ajuntament va convertir en concurs fa huit anys i que desperta l’interés del poble.

En acabar, a la Casa de Cultura on es va desenvolupar l’acte, participants, jurats i autoritats es van fer la foto de la família i van degustar totes i cadascuna de les pilotes dolces elaborades per a l’ocasió.