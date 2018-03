El món faller de Turís planta cara al mal temps avalat per la gran quantitat de visitants

Connect on Linked in

26- 03 – 2018.Si per una cosa es recordaran les falles de Turís de 2018 serà pel fort vent, el fred extrem i, malgrat açò, una de les ofrenes més multitudinàries. El món faller es va tirar al carrer per a combatre el mal temps i va protagonitzar un vistós acte en el qual les cinc comissions del poble (Els Barris, plaça del Mercat, Placeta del Marqués, Av. Corts Valencianes i Antiga Fontanella) van estar acompanyades per nombroses falles de tota la comunitat, especialment del cap i casal.

També es va notar el 25é aniversari de Junta Local, ja que més de vint poblacions van acompanyar als turisans amb les seues falleres majors (Utiel, Bunyol, La Pobla de Vallbona, Alfafar, Alboraia, Algemesí, Alaquàs, Xàtiva, …). La Regina de les Festes, Andrea González, i la seua Cort d’Honor van representar a les festes d’agost en esta gran desfilada que va culminar amb totes les falleres majors que ha tingut Turís en els últims anys. A més es va comptar amb la presència de les dues falleres majors de València i les seues respectives corts d’honor, un fet inèdit fins ara en esta localitat de La Ribera Alta.

La veritat és que el mal temps que ha imperat durant tot el cap de setmana ha servit més be com a revulsiu per als fallers, i els actes s’han desenvolupat amb una inusitada participació i vistositat per part de totes les comissions tant en cercaviles com correfoc, entrada de bandes, parada mora, cavalcada del foc, cercaviles de disfresses, … I han sigut milers els visitants que han passat per Turís para poder gaudir-los així com de les orquestres, discomòbils i els diversos espectacles pirotècnics a excepció del castell de focs de la falla Els Barris. El diumenge arribà el gran colofó amb la cremà de les cinc falles grans que es va iniciar a les dotze de la nit i es va anar succeint de manera escalonada per a permetre al públic poder assistir a totes.

L’Alcalde de Turís i President Nat de Junta Local Fallera, Eugenio Fortaña, ha fet un balanç molt positiu de la setmana: “El dia de la plantà feu una jornada estupenda i ja es notava el bon ambient i després, malgrat el vent, el fred i la pluja s’ha mantingut tot com estava previst i la veritat és que ha eixit molt bé”.

Des del consistori s’havien habilitat diverses zones de pàrquing “que han permés deixar els vehicles de manera segura i afavorir així l’arribada de visitants. A açò cal afegir el dispositiu tant policial com de protecció civil, bombers i neteja que han fet que les falles es desenvolupen sense incidents destacables”.

Finalment Fortaña ha volgut destacar la labor de la Junta Local “, ja que la seua labor organitzativa és importantíssima per a la imatge de les nostres falles. A més, el fet que enguany ens hagen visitat les dues falleres majors de València amb les seues corts d’honor ve a avalar el seu treball, especialment en aquest 25è aniversari des de la seua fundació”.