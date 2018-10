El món de les Falles tindrà un protagonisme especial en la Marató i Mitja Marató a través de la proposta Running Faller

Connect on Linked in

Hi haurà premis en metàl·lic per a les comissions que aporten el major nombre de corredors i corredores, i també per a les que animen més i millor

Tres dels més grans i multidinaris esdeveniments que protagonitza la ciutat de Valéncia al llarg de l’any: les Falles, la Marató i la Mitja Marató tornen a unir-se a través de la iniciativa presentada este matí pel regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i la Fallera Major de València, Marina Civera. La vicepresidenta de la Junta Central Fallera, Montse Català, i la representant de la Societat Esportiva Correcaminos, Esther Zazo, han explicat els incentius que tindran aquelles comissions que aporten més corredors i corredores a cadascuna de les dos proves, els fallers i falleres millor classificades, i també aquelles comissions que animen més i millor els participants.

«Les Falles i el món del running tornem a anar de la mà de manera natural i consolidada a través d’esta iniciativa en la qual es dóna una conjunció d’interessos entre dos esdeveniments que també tenen en cómu el seu gran i positiu impacte econòmic», ha afirmat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la presentació de la proposta perquè el món faller tinga un protagonisme especial en els carrers de València el pròxim 28 d’octubre, convocat amb el lema «Fallers i falleres cremant l’asfalt en la Mitja Marató», i el 2 de desembre, perquè participen o animen la Marató Internacional i categoria Oro de la ciutat de València dins de la iniciativa «Viu la festa de la Marató».

«Volem unir dos dels grans esdeveniments de la ciutat de València i tornem a anar de la mà de la Fundació Trinidad Alfonso, com en els últims anys, en què ja hem vist com eixa comunió entre el món faller i el món del running és gran. A més ho fem amb uns quants incentius molt interessants, per a córrer o per a animar, com a interessant és eixa conjunció d’interessos compartits pels hàbits saludables i també pel gran impacte econòmic que generen per a la ciutat», ha assegurat Fuset.

La Fallera Major de València, Marina Civera, ha saludat esta iniciativa que vincula les Falles patrimoni de la humanitat amb el món del runnig. «Per a mí és un plaer comprovar com la Fundació Trinidad Alfonso i el món faller s’unixen per a potenciar a València la cultura de l’esforç, i perquè València siga un referent quant a presència de grans corredors internacionals, rècord d’inscrits i també gent animant en el carrer. És un orgull que el món faller participe i contribuïsca al fet que este missatge i estos valors arriben al major nombre possible de persones, i es demostre com els fallers i les falleres estem cada vegada més involucrades en totes les coses bones que passen a la nostra ciutat».

La vicepresidenta de JCF, Montse Català, ha explicat que en cadascuna d’estes dos jornades esportives es repartiran 2.500 euros en premis patrocinats per la Fundació Trinidad Alfonso. En l’aspecte competitiu, hi haurà un premi de 500 euros al faller i a la fallera que disputen la prova i l’acaben en una millor posició, i també un altre per a aquella comissió que aporte més corredors i corredores a la carrera.

Pel que fa a l’animació, es premiarà la comissió que més animadors traga al carrer, a la qual anime «més enèrgicment», i a la que tinga més membres de la comissió infantil donant el seu suport als corredors i corredores. A més, la comissió més enèrgica en la seua animació, tindrà un premi de 1.200 euros d’estalvi en consum energètic. Tant en este cas com en l’anterior, hi haurà un jurat que s’encarregarà de triar als pemiats.

És el cinquè any consecutiu en què es promouen inciatives per a implicar al món faller, «el teixit associatiu més important i nombrós que hi ha en la nostra ciutat», com ha recordat Fuset, en estes dues proves esportives de caràcter internacional. L’any passat van ser 13 les comissions que van secundar la iniciativa en el cas de la Mitja Marató, i 30 comissions en la Marató. Enguany, fins al moment, s’han inscrit 7 comissions en la Mitja Marató, a més d’un total de 545 corredors. Un total de 224 comissions aporten participants a esta prova, segons ha explicat la representant de la Societat Esportiva Correcamins, Ester Zazo.

Pel que fa a la Marató, són 10 les comissions inscrites, 354 els corredors i corredores inscrits a través de les seues falles, i 184 les comissions que aporten participants a esta prova considerada no solament una de les millors maratons del món, sinó tambien un de les que més gent trau al carrer per animar en el recorregut als participants.