Montserrat i Llombai milloren les seues vies d’accés amb ajuda de la Diputació

Pablo Seguí: “Aquestes obres permeten acabar amb un punt conflictiu de la CV-415, amb una alta concentració d’accidents per la densitat circulatòria i la mala visibilitat”

La corporació provincial ha invertit 675.000 euros en aquestes actuacions i es preveu que el desemborsament en carreteres en la comarca de la Ribera Alta aconseguisca els 10,5 milions d’euros

05/04/2018.La Diputació de València ha rehabilitat la intersecció i accés al polígon industrial Font de l’Om, a Montserrat, un dels punts més conflictius de la CV-415. Una actuació que, tal com ha destacat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, “ha permès acabar amb un dels punts més conflictius d’aquesta via, amb una alta concentració d’accidents deguts, fonamentalment, a la presència en un tram de gran densitat circulatòria de dues interseccions molt properes, amb girs a esquerres i amb molt baixa visibilitat”.

Acompanyat per l’alcalde de Montserrat, José María Mas, Seguí ha visitat la intersecció que dóna accés al polígon industrial on la reorganització dels accessos ha permès incrementar la visibilitat. L’actuació ha servit a més per a rehabilitar l’accés a un camí veïnal, on s’ha ampliat l’espai existent i s’ha construït una xicoteta illeta pintada en roig, per a facilitar la circulació dels vehicles.

La inversió total en aquestes obres ha sigut de 150.000 euros, una xifra que, segons Seguí, representa “la nova gestió provincial centrada a aprofitar els recursos per a dur a terme una major quantitat d’actuacions amb més impacte social, lluny d’obres faraòniques”.

Millores en la carretera de Llombai

En el seu pas per la Ribera Alta, el titular de Carreteres s’ha reunit amb l’alcalde de Llombai i els primers tinents d’alcalde de Real i Montroi per a veure sobre el terreny el resultat de les obres de condicionament i reasfaltado de la CV-422, que connecta les tres poblacions. A més de millorar les cunetes al llarg de tot el traçat, l’actuació ha servit per a posar al dia una carretera que, després d’anys d’abandó, havia aconseguit un greu estat de deterioració, sobretot en el tram més proper a Llombai.

En aquest tram, de 3,5 quilòmetres de longitud, la corporació provincial ha utilitzat algunes de les noves mescles bituminosas compostes per materials ecològics, fabricats a baixa temperatura i que incorporen productes reciclats, la qual cosa redueix les emissions al Medi ambient i l’estrès tèrmic dels treballadors. També s’han testeado mescles de baix espessor que permeten obtenir òptims resultats en matèria de durabilitat i antideslizamiento amb una menor quantitat d’asfalt, la qual cosa tradueix en una reducció de costos.

El condicionament d’aquest tram la CV-422 ha suposat una inversió de 525.000 euros, del total de 10,5 milions d’euros que la Diputació té previst destinar al llarg de la present legislatura a les carreteres de la Ribera Alta, distribuïdes en un total de 17 actuacions. Una xifra que no inclou les actuacions en matèria de conservació extraordinària i millores funcionals que es puguen dur a terme des dels contractes de Conservació, com podria ser el reasfaltado i millora del CRT en la CV-405 des del by-*pass fins a Venda Cabrera, previst per al tercer trimestre de l’any amb una inversió de 500.000 euros.