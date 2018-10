Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament d’Alzira habilita el servei extraordinari de transport públic

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Públics posa en marxa un servici extraordinari d’autobús urbà fins al cementeri municipal, per tal de donar un major servici al ciutadà, en uns dies de gran afluència de visites al cementeri.

Des del departament responsable, s’ha agraït la col·laboració de l’Agrupació Local de Protecció Civil perquè destine diversos membres del seu departament, per tal de donar suport i l’ajuda necessària als visitants, durant els dies que dure el servici extraordinari, és a dir, 29, 30 i 31 d’octubre i l’1 de novembre.

El regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual, ha assegurat; “És important tenir en compte que la festivitat de Tots Sants és una de les dates en què més afluència de públic acudix al cementeri municipal, i els desplaçaments són nombrosos. Des de la nostra regidoria posem les mesures necessàries perquè les persones que van a visitar als seus familiars i amics difunts puguen desplaçar-se més còmodament, per evitar tant com siga possible les aglomeracions tant de públic com de vehicles”.

Amb la finalitat d’afavorir els desplaçaments fins al cementeri s’han establit una sèrie de rutes especials els dies 29, 30 i 31 d’octubre, així com l’1 de novembre.

Totes les eixides seran des de la plaça del Regne en els horaris següents:

Diumenge 28 d’octubre: 15:00, 16:00, i 17:00 hores. Tornada des del cementeri fins a la plaça del Regne, a les 15.30, 16.30, i 18 hores.

Dilluns i dimarts, 30 i 31 d’octubre: 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, i 17:00 hores. Tornada des del cementeri fins a la plaça del Regne, a les 10.30, 11.30, 13.00, 15.30, 16.30, i 18.00 hores.

Dimecres 1 de novembre: de 9:00 a 18:00 hores ininterrompudament.

Els usuaris poden informar-se dels horaris a les marquesines de les parades habituals de la ciutat, en la pàgina web d’Alzibus, en l’app “Alzibus”, en els mateixos autobusos urbans i en el web de l’Ajuntament www.alzira.es.