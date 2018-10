Museros habilita 36 parcel·les d’horts socials amb l’ajuda de la Diputació

Print This Post

La corporació provincial ha recolzat la creació d’aquest nous espais amb una ajuda de 36.000 euros

Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: “Des de l’administració hem de recolzar tot allò que supose introduir l’agricultura tradicional, de proximitat i ecològica”

El municipi de Museros, a l’Horta Nord, ja disposa d’una important oferta d’horts socials a disposició de totes les veïnes i veïns per tal de fomentar l’agricultura tradicional i de proximitat. La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, acompanyats per l’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, i pel regidor de Medi Ambient, Francesc Alcaina, han visitat els nous horts socials que ha habilitat la localitat de l’Horta Nord i que han comptat amb una ajuda de la Diputació de 36.000 euros.

La vicepresidenta ha expressat durant la visita que “a la Diputació estem molt satisfets per veure la bona acollida que tenen a Museros, i a altres municipis, els projectes d’horts socials i comunitaris, perquè la demanda d’aquests espais és molt alta i amb aquests horts, les veïnes i veïns poden obtenir productes de proximitat”. Amigó ha subratllat també que “des de l’administració hem de recolzar tot allò que supose introduir l’agricultura tradicional, de proximitat i ecològica, a ser possible, a les nostres cases i aquesta és una de les maneres que tenim per fer-ho”.

Cristina Civera, alcaldessa de Museros, ha destacat que “aquest és un projecte de satisfacció, perquè d’alguna manera donem l’oportunitat a les veïnes i veïns del poble de poder treballar l’agricultura tradicional”. L’alcaldessa, a més, ha indicat que “és una iniciativa que és imprescindible per a un poble molt vinculat a l’Horta com Museros i que, després de molts processos, s’ha fet realitat gràcies al suport de la Diputació de València”.

El regidor de Medi Ambient de Museros, Francesc Alcaina, ha mostrat la seua satisfacció pel projecte dels horts socials i ha indicat també que “ha sigut un procés llarg per qüestions administratives sobre la propietat de la parcel·la, però després de tres anys i molts tràmits, al final el projecte, que és il·lusionant, ha pogut veure la llum”. “És un projecte vinculat a l’agricultura local i als cultius ecològics, i actualment tenim totes les parcel·les ocupades per usuaris”, ha afegit el regidor.

Els horts socials ecològics de Museros compten amb un total de 1225 metres quadrats de terreny agrícola. Es tracta d’espais de titularitat municipal que el consistori ofereix a les veïnes i veïns del municipi per a promoure i difondre l’agricultura. Aquests horts estan dividits en 36 parcel·les de 35 m2 d’ús individual que s’assignen als sol·licitants mitjançant un procés d’adjudicació pública en el que es tenen en compte diversos criteris socials i les circumstàncies econòmiques de la persona interessada.

El contracte per a l’ús i gaudi d’aquests horts, que és gratuït, té una durada de dos anys. Les persones adjudicatàries no podran comerciar amb els productes obtinguts, i sols podran cultivar, seguint les tècniques i procediments propis de l’agricultura ecològica, hortalisses, verdures, flors i plantes aromàtiques.

L’objectiu d’aquesta infraestructura social i ecològica és, fonamentalment, la promoció de l’agricultura i la valoració de la seua modalitat tradicional i ecològica, i també oferir a les veïnes i veïns de Museros la possibilitat de cultivar els seus propis aliments. El projecte també dóna l’oportunitat de recuperar espais degradats i en desús, i constitueix una ferramenta d’educació ambiental i de conscienciació sobre el medi ambient.