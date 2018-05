La Música al Claustre torna a Alzira amb l’arribada del mes de juny

Connect on Linked in

Alzira, 30 de maig de 2018.- El Claustre de la Casa de la Cultura acull, al mes de juny, els tradicionals concerts de Música al Claustre, una cita ineludible per als amants de la música a Alzira.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha manifestat que “amb l’arribada del mes de juny comencen molts dels espectacles que programem, any rere any, a l’aire lliure. Un dels que té molt bona acollida és este, la Música al Claustre, ja que té lloc en un enclavament privilegiat que convida a disfrutar de la música. Del 2 al 23 de juny, cada dissabte s’ha programat un concert diferent al qual convide a participar a tots els alzirenys i alzirenyes, així com a tot aquell amant de la música que tinga ganes de passar una bona estona”.

L’obertura, el dissabte 2 de juny, serà a càrrec de l’alzireny Paco Varoch i Jesús Gómez, amb la presentació del disc Remembrances. És una recopilació d’obres de compositors valencians i catalans, adaptades al flautí per Paco Varoch, que s’ubiquen en una franja cronològica que comprén més d’un segle, des de finals del XIX fins a principis del XXI. La producció d’este disc, ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira.

El dissabte 9 de juny serà el concert de Seiklus Ensemble, un grup de saxòfons que pretén aportar una nota innovadora i original al panorama de la música de cambra actual. El formen huit jóvens músics professionals, amb llarga trajectòria en diferents formacions camerístiques i gran experiència en la interpretació en general.

El dissabte 16 de juny és el torn de Quartet ad Libitum, grup guanyador del Concurs de Música de Cambra 2018. Està format per Sergi Bayarri, Ferran Garcerà, Gema Guiot i Cristina Lloret. Una agrupació jove i entusiasmada pel món de la música.

El diumenge 17 de juny hi haurà un concert de la Coral del Grau de Castelló i de la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira al Claustre de la Casa de la Cultura, amb entrada lliure.

Per últim, el dissabte 23 de juny serà el torn de l’Orquestra de Cambra de la Societat Musical d’Alzira, dirigida per Josep Ribes. Es creà l’any 1974 com a instrument necessari d’educació dels alumnes i com a resultat de la política d’implantació a la Societat Musical dels instruments de corda. Està formada per uns 40 alumnes de l’Escola de Música.

Tots els concerts són a les 19.30 hores. Les entrades tenen un preu de 3 euros, 2 euros l’entrada reduïda amb Carnet Jove o de Jubilat.