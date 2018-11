Normalitat a La Ribera després del fort temporal per pluges

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En localitats com Cullera s’han arreplegat fins a 121 litres per metre quadrat.

Aquest és l’aspecte que han presentat hui algunes carreteres de la nostra comarca. Unes carreteres que han estat durant hores tallades al trànsit per problemes a la circulació després del temporal de fortes pluges.

En la jornada del 19 de novembre la comarca ha tornat a patir un fort temporal de pluges. Precipitacions que tornaven a la comarca després d’una treva, ja que el 15 i el 16 de novembre la comarca va patir també les conseqüències del temporal.

En aquesta ocasió, la Generalitat havia activat el nivell d’alerta roja. El temporal ha descarregat més de 90 litres per metre quadrat a Alginet, Sueca o Algemesí, entre altres.

De les zones més afectades a Alzira, el barranc de la Murta, el barranc del Fosc, el de Gracia Maria, les Estreles o el Camí l’Arena on brigades de la diputació de València i operaris municipals han hagut de treballar durant hores per tal de tornar a la normalitat aquest camí.

L’alcalde d’Alzira avançava una reunió amb delegació del govern.

Per altra banda, Cullera també es va viure un matí intens on han caigut fins a 121 litres per metre quadrat. El llac de l’Estany es va desbordar enaiguant les terres adjacents sense que afectara la pedania ni a cap habitatge. També es va desbordar el Xúquer en la desembocadura pel camí de l’Escollera, també sense cap afectació destacable. Prompte es va controlar la situació.

Benicull va ser també un dels pobles afectats tant pel temporal del passat 16 de novembre com el del 19 de novembre. El poble es va veure incomunicat en tindre els accessos tallats.

A hores d’ara tots els pobles tornen a la normalitat amb l’estabilitat pel que fa a l’oratge, que presenta temperatures un poc més elevades i predomini de cels poc nuvolosos.