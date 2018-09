Nou curs de l’IVASPE a Almussafes

Connect on Linked in

El programa formatiu sobre El Control de Transport per Carretera va començar dilluns passat 17 i finalitza durant la vesprada de hui divendres

Els 29 policies locals han realitzat les pràctiques en el parc industrial Joan Carles I

Igual que va ocórrer al maig d’enguany, l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències ha triat el Centre Cultural d’Almussafes per a celebrar una nova acció formativa del Pla Anual d’Activitats Formatives 2018. Es tracta del curs sobre el control de transport per carretera de 20 hores de duració en què, durant tota la setmana, s’ha investigat i abordat en profunditat el protocol d’actuació respecte a les autoritzacions, permisos i tacògrafs. Les sessions, inaugurades dilluns passat dia 17 i clausurades esta mateixa vesprada, han inclòs formació teòrica i pràctica per als prop de trenta membres de cossos policials inscrits, tres d’Almussafes i la resta desplaçats des d’altres 23 localitats valencianes. Salvador Sanchis, oficial de la Policia Local de Picassent i especialista en la matèria, ha impartit el programa homologat.

La localitat d’Almussafes, i més concretament el seu Centre Cultural, s’ha convertit en una de les localitzacions triades per l’IVASPE per a desenrotllar el seu Pla de Formació Anual 2018. A més del curs monogràfic de formació contínua “Policia Administrativa II: activitats”, celebrat a finals del passat mes de maig, l’Institut Valencià ha impartit esta setmana una nova acció homologada enfocada en l’especialització quant al control del transport per carretera

El taller, de 20 hores de duració, es desenrotlla des de dilluns passat 27 i es clausura a les 20 hores de hui divendres 21, amb la consegüent formalització del test teòric que hauran de superar els 29 policies locals participants per a obtindre la titulació que acredita l’assumpció dels coneixements tècnics, normatius i legislatius de l’esmentada àrea de coneixement.

L’alumnat, integrat per agents en actiu de diversos cossos policials municipals de la província de València, ha pogut adquirir i actualitzar les seues habilitats per a actuar amb major eficàcia en la revisió exhaustiva dels diferents vehicles especialitzats en el transport per carretera. Els coneixements adquirits els van poder posar en pràctica durant les jornades de dimarts passat 18 i dimecres 19, en el parc industrial Joan Carles I. “Des de la Policia Local d’Almussafes facilitàrem els recursos necessaris per al muntatge del corresponent dispositiu que va permetre dur a terme inspeccions detallades in situ”, explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano.

Amb esta iniciativa, es van assegurar de que les principals classes d’autoritzacions dels vehicles analitzats tingueren la seua correspondència amb el transport realitzat i la seua validesa a nivell nacional i internacional, que a més comptaren amb la documentació en regla i que compliren amb els temps de conducció i descans que determina el tacògraf analògic o digital.