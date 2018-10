Print This Post

Magatzem, nau logística, espais multifuncionals i oficines, són els principals espais de la nova seu de l’editorial.

Bromera ha inaugurat la seua nova seu al Polígon Industrial El Pla d’Alzira. L’editorial ha celebrat un acte per mostrar les seues instal·lacions a escriptors, col·laboradors i mitjans de comunicació.

Una nova construcció que permet a l’editorial comptar amb més espai per a allotjar en condicions òptimes a l’equip humà i, per altra banda, disposar d’un nou magatzem unificat i modern capaç d’albergar la totalitat del fons viu, a més de donar resposta al repte logístic de millorar la distribució.

Per una banda, el magatzem i la nau logística, per altra banda espais multifuncionals, oficines i també una terrassa.

Josep Gregori, editor i fundador de Bromera, s’ha mostrat molt satisfet amb el nou edifici, que proporciona nombroses facilitats als vora 50 professionals que treballen cada dia a la seu. Tot i que l’editorial té un equip humà d’unes 80 persones.

A més, Gregori ha recordat que els polítics han de tenir ben present que la cultura és una pota important de la societat.

En el disseny d’aquesta nova seu per a Bromera, han primat els aspectes funcionals i de confort per crear un espai que facilite l’ambient de treball necessari per a continuar la trajectòria editorial i cultural de Bromera.