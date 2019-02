Noves millores en la pintura viària d’Alfafar

Print This Post

Amb l’objectiu d’incrementar la seguretat viària, l’actuació s’ha dut a terme en l’av. Torrent, en la zona comercial i en els barris Orba i Alfalares.

L’actualització i millora de la pintura viària se suma a les diferents accions de les àrees de Manteniment i Urbanisme de l’Ajuntament en les últimes setmanes per a convertir Alfafar en un municipi amb un entorn urbà més amable, segur i accessible.

L’àrea de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar ha dut a terme en els últims dies la renovació i millora de la pintura viària en diverses zones del municipi amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de vianants i conductors i calmar el trànsit, especialment en els trams de la localitat en els quals la circulació de vehicles és constant.

Així, s’ha reforçat la pintura de nombrosos passos de vianants i de diferents marques viàries per a la regulació del trànsit en l’av. Torrent, en carrers i avingudes dels barris Orba i Alfalares, i en tota la zona comercial d’Alfafar en la qual el trànsit de vehicles és intens durant tot el dia.

Amb les millores en la pintura viària, l’Ajuntament, a més d’afavorir una conducció responsable i una disminució de la velocitat en algunes zones del municipi, pretén oferir una major seguretat a les i els vianants a l’hora de desplaçar-se pel municipi amb la qual possibilita una mobilitat saludable i sostenible i dóna resposta a diverses demandes veïnals.

La nova pintura viària se suma a les nombroses accions que s’estan duent a terme en els últims mesos des de les àrees de Manteniment i Urbanisme de l’Ajuntament d’Alfafar per a millorar les vies i espais públics, i complir, d’aquesta forma, amb el seu compromís de treballar per l’increment de la qualitat de vida de les i els veïns. Entre elles, continua en marxa la campanya Accions x Barris per la qual es continuen implementat nombroses millores en els espais públics, en la senyalística i en el mobiliari urbà dels diferents barris d’Alfafar