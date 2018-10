“Obert per obres” convida als ciutadans a visitar el Palau de Casassús d’Alzira a partir del 15 d’octubre.

Connect on Linked in

Els ciutadans d’Alzira ja poden visitar el Palau Casassús en “Obert per obres”

Des de les regidories de Patrimoni i Gestió Urbanística d’Alzira s’ha posat en marxa una campanya anomenada “obert per obres” per tal de mostrar a la ciutadania les obres de restauració que s’han realitzat, fins al moment, en el Palau de Casassús i que ja es poden visitar.

Amb una inversió de 450.000 € s’han efectuat diferents actuacions com el reforç dels murs de la façana, la consolidació dels arcs muraris que van apareixent a l’edifici, el reforç del tercer forjat, la reestructuració de l’escala del pati i el sanejament dels murs de l’edifici, principalment.

El Palau de Casasús d’Alzira és un edifici altament protegit com a Bé de Rellevància Local i amb un escut nobiliari, ubicat a la seua façana, declarat Bé d’Interés Cultural. Un palau situat a la plaça que, a hores d’ara, porta el seu mateix nom a real de la família que al seu moment va viure allí, i que fou construït entre els segles XV i XVI.

Va ser durant les obres de restauració quan es va constatar la importància patrimonial d’esta edificació per les troballes arqueològiques com, per exemple, la magnífica dovella reutilitzada al palau gòtic com a portal d’un paviment que ens retorna a un possible edifici àrab.