Godella, entre els tres pobles amb més transparència de la província de València

Amb un 63,46%, l’Ajuntament de Godella es situa com el tercer més transparent de la província de València i el vuitè de tota la Comunitat Valenciana, segons l’observatori sobre Transparència, Governació i RSC presentat per la universitat CEU Cardenal Herrera.

Godella està únicament per darrere dels ajuntaments de València (84,62%), Elx (71,15%), Castelló, Alacant i Alzira (67,31%) i Borriana i Sant Vicent del Raspeig (65,38%). Si ens fixem en les poblacions de menys de 20.000 habitants, Godella es posiciona com el primer municipi en transparència de tota la comunitat autònoma.

El regidor de Transparència, Joan Alonso, ha explicat que l’Ajuntament de Godella «ve treballant des de fa temps de manera conjunta en la transparència i la participació i, tot i que aquestes dades de l’observatori no ens faran conformar-nos, sí que posen de manifest que estem en una bona línia de treball, sobretot si ens comparem amb altres poblacions del nostre mateix índex d’habitants».

Cal destacar també que el 63% dels municipis de més de 10.000 habitants no arriben al 50% dels indicadors de transparència que maneja l’estudi. Uns indicadors que van més enllà dels que marca la pròpia llei de transparència, ja que analitzen també la forma de presentació de les dades i que siguen fàcilment comprensibles.

D’altra banda, Alonso es va mostrar molt satisfet per l’aprovació inicial per unanimitat al ple ordinari d’octubre, celebrat el darrer dijous 25, de l’ordenança de transparència, elaborada amb la col·laboració de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. «Esta ordenança pretén ser un instrument útil per continuar avançant en esta àrea, i posar tota la informació pública de l’ajuntament a disposició de la ciutadania d’una manera que siga senzilla de comprendre», va explicar.

L’ordenança de transparència va ser presentada al Consell de Participació Ciutadana i va passar per un procés de revisió en el que totes les associacions, partits polítics i veïnes i veïns del poble pogueren fer al·legacions i suggeriments. Joan Alonso va agrair el suport de tots els regidors i regidores del ple, que recolzaren per unanimitat una eina que servirà per garantir el dret d’informació de la ciutadania com a base per a la participació activa i conscient.

Els resultats de l’observatori, en el Mapa Infoparticipa

Els resultats de l’anàlisi realitzat per la universitat CEU UCH s’han incorporat al Mapa Infoparticipa, creat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que mesura els nivells de compliment de la transparència i participació ciutadana sobre la base d’un total de 52 indicadors. Aquest mapa, al que ara s’incorpora la Comunitat Valenciana a través d’este estudi, ja inclou resultats de Comunitats Autònomes com Catalunya, Madrid o Murcia, entre unes altres.

Després de l’estudi dels municipis de més de 10.000 habitants de la Comunitat Valenciana, l’Observatori de Transparència de la CEU UCH continuarà l’anàlisi fins a completar la resta de municipis valencians de menor població. La informació sobre les avaluacions realitzades pot consultar-se en la web del Mapa Infoparticipa (mapainfoparticipa.com), sobre qualitat i transparència de la informació pública.

L’Observatori de Transparència ha estat dirigit pels professors Hugo Aznar, del Departament de Ciències Polítiques, Ètica i Sociologia, i Pilar Paricio, del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Hugo Aznar, Pilar Paricio, Elvira Alonso, Maribel Brun, Teresa Bruno, Aurora Edo, Katia Esteve, Javier Pinazo, Sandra Femenía, María Puchalt i Marta Pérez integren l’equip investigador de l’Observatori.