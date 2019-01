Oltra destaca el centre per a persones amb diversitat funcional de Sueca com un exemple de ‘vida integrada, normalitzada i feliç’

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera visita la finalització de les obres de construcció de la nova residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha visitat este matí Sueca amb motiu de la finalització de les obres de construcció de la residència i centre de dia que completaran el servei d’atenció integral a persones amb diversitat funcional. El projecte de finalització de les dues edificacions, que ha comptat amb un pressupost d’execució de 2 milions d’euros, s’emmarca dintre del pla d’inversions en serveis i infraestructures mitjançant la col·laboració establerta entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Diputació de València i els Ajuntaments.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha acompanyat a la vicepresidenta del consell en la seua estada a Sueca junt amb altres regidors del govern local i tècnics municipals; l’equip tècnic que ha dirigit les obres i alguns dels familiars dels usuaris, que han pogut conéixer hui també, in situ, la nova instal·lació.

Tamarit ha subratllat les sinergies teixides entre les administracions públiques valencianes per posar en marxa este servei. “Per primera vegada en la història, en el pressupost de la GVA, es contemplava la subvenció nominativa per al funcionament d’este centre, fins i tot abans de la finalització d’esta obra. Això significa que les coses estan fent-se en bé” ha apuntat la primera edil, tot assegurant que totes tres administracions han anat de la mà en este projecte que ha qualificat d’importantíssim “per una raó fonamental, per la tranquil·litat de les famílies dels nostres usuaris”. El consistori assumirà ara l’equipament mobiliari del centre que compta amb un pressupost de licitació de més de 259.000 euros.

Durant la visita, Oltra ha destacat també la importància de la col·laboració entre institucions per a fer realitat projectes “que milloren la vida de les persones, especialment de les més vulnerables” i ha continuat “per això este és un gran dia per a les polítiques socials, és un gran dia per a la política perquè la política ha de servir per a estes coses, per a donar respostes a col·lectius com este”. “Des del Consell s’està treballant perquè la xarxa de recursos destinada a les persones amb diversitat funcional estiga constituïda per centres inclusius que afavorisquen una vida integrada, normalitzada i feliç” ha manifestat.

En el cas concret de Sueca, la vicepresidenta ha explicat l’increment que s’ha produït en quatre anys, tant en els serveis socials generals com en la partida destinada als equips base de l’Ajuntament. Així, si en 2015 es van destinar 151.548 per als serveis socials de Sueca, per a enguany el pressupost es fixa en 476.620 euros.

Per als equips base, la quantitat ha passat de 64.161 euros en 2015, als 329.000 euros de 2019, la qual cosa permet passar de 2,3 professionals als 12 que poden formar part de l’equip multidisciplinari del consistori.

La residència i centre de dia de Sueca oferirà un total de 80 places, 40 residencials i 40 d’atenció diürna, que comptaran amb una subvenció per al seu manteniment de la Conselleria d’Igualtat. Tots dos recursos s’han construït al costat del centre ocupacional que es troba en funcionament amb una capacitat de 46 places també subvencionat per la Generalitat.

La trobada ha servit també per aprofundir en altres projectes socials que hi ha en marxa a Sueca com ara la rehabilitació de l’antic escorxador municipal per convertir-lo en un centre de dia per a persones majors o la creació d’un punt de trobada familiar per al partit judicial de Sueca. La consellera també ha pogut conéixer en esta jornada el funcionament d’altres iniciatives com ara el treball que realitza la Fundació SASM en l’atenció a persones amb malaltia mental crònica.