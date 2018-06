Once almussafenys aconsegueixen el carnet de carretoner gràcies al programa PICE

Connect on Linked in

El curs, impulsat per la Cambra de Comerç en col·laboració amb l’Ajuntament i amb una durada de 125 hores, es clausura demà, divendres 15 de juny

La setmana pròxima els seus participants participaran en dues sessions en les quals s’oferiran continguts sobre orientació laboral

Almussafes, a 14 de juny de 2018. Demà divendres 15 de juny finalitzarà la segona edició del curs d’Activitats Auxiliars de Magatzem organitzat per la Cambra de Comerç de València en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes, gràcies al que onze joves, sis dones i cinc homes, aconseguiran el carnet de carretoner. La part teòrica del programa s’ha impartit en les aules del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, mentre que el contingut pràctic s’ha desenvolupat en les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de la localitat (Coagal). Aquest matí, l’alcalde del municipi, Toni González, ha visitat als participants i els ha animat a seguir formant-se i a sol·licitar la seua inclusió en els programes Empuju i Emcuju, gràcies als quals el consistori contractarà en breu, a través de dues subvencions de la Generalitat Valenciana, a 60 persones per un període d’un any.

La segona edició del Curs d’Activitats Auxiliars de Magatzem organitzat a Almussafes a través del Programa Integral de Capacitació i Ocupació (PICE) de la Cambra de Comerç de València conclou aquesta setmana. Els onze alumnes que han integrat aquesta primera tanda de 2018, sis dones i cinc homes, han rebut els coneixements necessaris que els capaciten per a exercir les tasques d’un mosso de magatzem.

D’aquesta forma, des del passat 14 de maig i durant un total de 125 hores, les persones inscrites en aquesta iniciativa que compta amb la col·laboració del consistori municipal almussafeny, han conegut de prop les labors relacionades amb aquest lloc i, finalment, demà divendres 15 de juny rebran un diploma acreditatiu i el carnet de carretoner, una de les exigències més demandades per les empreses dels polígons industrials d’Almussafes.

Aquest matí, l’alumnat ha rebut la visita de l’alcalde i regidor d’Ocupació i Industria de l’Ajuntament d’Almussafes, Toni González, qui els ha agraït l’esforç de les últimes setmanes i els ha animat a seguir formant-se per a millorar les seues possibilitats d’inserció laboral. “Quanta més formació, més opcions tindreu”, els ha recordat el primer edil.

Els joves, que per a incorporar-se a aquest programa gratuït havien de tindre fins a 30 anys i ser beneficiaris de la Garantia Juvenil, l’estratègia d’empreniment i ocupació jove de la Unió Europea i el Ministeri d’Ocupació, van rebre el contingut teòric durant les tres primeres setmanes en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes en horari de 9 a 14 hores, i aquesta setmana han realitzat la fase pràctica en la Cooperativa Agrícola de la localitat.

Cerca d’ocupació

Com a complement, la setmana pròxima dedicaran dues sessions a la formació en ocupabilitat i habilitats socials, en les quals s’explicarà el funcionament de diferents eines de social media per a la cerca d’ocupació. “Un complement imprescindible per als demandants d’ocupació perquè no solament cal estar preparat per a començar a treballar sinó comptar amb els recursos necessaris per a poder dirigir-te a les empreses i sol·licitar la teua incorporació”, destaca González.

“El meu consell és que no deixen de lluitar per trobar una ocupació perquè nosaltres estarem sempre amb ells, cercant la manera que així siga. I en aqueix sentit els he animat a sol·licitar la seua participació en els programes Empuju i Emcuju, gràcies als quals la Generaliat Valenciana ens ha concedit dues subvencions que sumen prop d’un milió d’euros per a la contractació d’un total de 60 persones durant un any”, recorda.