El Partit Popular d’Alzira dona un vot de confiança a l’alcalde i a la regidora de Cultura d’Alzira i presenta una moció.

El PP d’Alzira ha fet una roda de premsa per explicar el perquè de la moció que han presentat.

A la sede del Partit Popular d’Alzira ha hi hagut una roda de premsa amb motiu del que va passar en el concert 9 d’octubre que va incloure missatges a favor dels polítics catalans presos, concretament va ser en l’actuació del grup català ‘Buhos’, per eixe motiu en veu del Portaveu del Partit Popular d’Alzira José Andrés Hernández han demanat la dimissió de l’alcalde de la Capital de la Ribera alta Diego Gómez. A més el primer que des del PP han volgut deixar clar.

Hernández aclareix que el que sempre han qüestionat des del principi és.

Des de el Partit Popular afegixen que sempre han denunciat.

egons ells la conclusió seria

Hernández ha assegurat que es tracta d’un assumpte que està sent investigat per la justícia i que de moment s’ha acordat la pressió provincial a una sèrie de persones per cometre delictes i què el nostre codi penal té regulats com a més greus i ha recalcat

El Partit Popular d’Alzira esperaba les reaccions per part del govern.

El que el PP li demana a l’alcalde d’Alzira es

El Partit Popular segons Hernández li donen un vot de confiança a les versions de l’alcalde i la regidora de Cultura d’Alzira i per eixe motiu presenten una moció en la que demanen dos coses concretes.

De pas José Andrés Hernández ha aprofitat per a dir que han organitzat una campanya en la qual animen a la gent a posar la senyera i la bandera d’Espanya en les balconades.

Ara des de el Partit Popular d’Alzira caldrà esperar a veure que passa.