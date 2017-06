Passejada històrica dramatitzada a l’Alcúdia

La Regidoria de Turisme i Festes de l’Ajuntament de l’Alcúdia va organitzar la primera Passejada Històrica Dramatitzada, una visita teatralitzada que va recórrer els racons i monuments més emblemàtics de la història de la localitat.

Aquesta idea va començar ja fa un any, quan a la regidora de Turisme, Oreto Trescolí, li va rondar pel cap la idea de fer un reportatge audiovisual que expliqués la història de l’Alcúdia d’una manera atractiva per a tots els veïns del municipi, i així, aprofitar per a fer un passeig pels indrets més emblemàtics fent parlar als personatges que els feren rellevants.

Per a la part dramàtica de l’activitat, l’ajuntament va comptar amb la col·laboració d’alguns alumnes de 2n del Batxillerat Artístic de l’IES Jose María Parra d’Alzira junt amb els seus professors de l’assignatura d’arts escèniques.

La passejada va començar a l’Hort de Manus, seguint per la Nòria i la porta de l’ermita. La porta de la Casa de la Solera va ser el lloc elegit per a fer la quarta parada. El passeig va continuar fins a la plaça del Pelegrí, i des d’allí, va seguir fins a arribar a la porta del Calvari. La passejada va fer les darreres parades al Convent Alcantarí i a la Casa de la Cultura, on va finalitzar la visita.

Finalment, i per tancar la passejada, es va projectar un reportatge de l’Alcúdia on van participar els historiadors Vicent Trescolí, Vicent Borràs, Paco Martínez, Ximo Martínez, Carmen González i Oreto Trescolí i l’escriptor Josep Millo.