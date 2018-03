El Patronat de Turisme injecta 1,8 milions d’euros en ajudes als municipis i associacions

Connect on Linked in

La principal novetat és el nou ‘Tot’

La diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, ha presentat als alcaldes, regidors i tècnics de turisme valencians les ajudes públiques del Patronat de Turisme de València per a 2018. Aquestes ajudes ascendeixen a un milió huit cents mil euros.

Com a principal novetat destaca el Tour d’Ofertes Turístiques, TOT, un nou programa de subvencions que desplegarà més de 1.500 autobusos turístics per les comarques valencianes. Les línies d’ajuda municipal 2018 valència turisme també inclouen tres programes de subvencions destinats a ajuntaments i un pla per a associacions sense ànim de lucre. Les subvencions municipals suposen una inversió directa d’un milió d’euros en les comarques valencianes a través dels programes de Producte Turístic i d’Inversions.

Els ajuntaments i associacions que opten a qualsevol de les cinc línies de subvencions han d’adherir-se al Codi Ètic del Turisme com a requisit indispensable.

A més, els municipis costaners podran optar, per segon any consecutiu, al Pla de Desestacionalització Turística que compta amb 150.000 euros per a activar les economies locals en mesos no estivals i substitueix a les subvencions directes que s’atorgaven per disposar de les banderes “Q” de qualitat de l’ICTE.