El Pavelló de la Font de Sant Lluís acollirà diumenge la XXV Edició del Trofeu Ciutat de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Diumenge s’enfrontarà el València Basket davant el Divina Seguros Joventut

La regidora d’Esports, Maite Girau, juntament amb Paco Raga, president del València Basket i Francisco Vallejo, conseller delegat de Pinturas Isaval, ha presentat este matí la XXV edició del Trofeu Ciutat de València en el Pavelló municipal Font de Sant Lluís. L’esdeveniment tindrà lloc este diumenge 23 de setembre a partir de les 18.00 hores en el pavelló, on el València Basket s’enfrontarà al Divina Segurs Joventut.

Maite Girau ha explicat que esta «és una gran festa que cal gaudir en família, i cal acudir per donar tot el suport a uns equips que són referéncia a la nostra ciutat i a nivell nacional».

L’esdeveniment començarà amb la presentació dels equips de Pedrera i Escola, després de la qual serà presentat el primer equip femení, que esta temporada s’estrena en la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. Una vegada s’haja presentat el cos tècnic i les jugadores, serà el torn de la presentació del primer equip masculí.

Quan acabe la presentació, començarà el partit de l’equip masculí del València Basket contra Divina Seguros Joventut, que es preveu que comence al voltant de les 19.00 hores. En el descans de la trobada, les xiques de l’equip de Lliga DIA estaran signant autògrafs en unes taules col·locades en l’anell de distribució. «També es llançaran samarretes i pilotes, a més d’oferir pintura i adhesius perquè la gent es pinte la pell», ha detallat Francisco Vallejo.

Com ja és tradicional, l’equip masculí jugarà la primera meitat del partit amb la seua samarreta taronja i la segona part de la trobada amb el nou equipatge verd triat com a opció visitant, perquè l’afició de la Fonteta el puga veure de primera mà.

Per a assistir a l’esdeveniment els abonats del València podran accedir sense cap cost addicional i, d’altra banda, els posseïdors d’Abonaments Femenins també podran aconseguir l’entrada de manera gratuïta. Quant a l’assistència a este esdeveniment, Paco Raga ha comentat que «l’afició ha respost de manera massiva».

Com a novetat, s’atorgarà el premi al Taronja Més Taronja a l’aficionat guanyador d’este concurs, que en este cas és Joan Baptista Alcaraz. Com a premi serà presentat com un jugador més en la Fonteta i a més podrà viure el partit de presentació en la banqueta del València Basket.