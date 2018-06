El Perelló celebra la sèptima Fira Gastronòmica de la Tomaca

Print This Post

Milers de persones s’han apropat tot i el mal temps del cap de setmana

La Fira de la Tomaca del Perelló celebra la seua sèptima edició. Tot i el mal temps, milers de persones s’han apropat al llarg del cap de setmana per a degustar i conéixer aquest producte exclusiu de la localitat.

A la inauguració d’aquesta fira han estat presents diverses figures polítiques com Francisco Rodríguez, secretari autonòmic d’Agricultura, Pilar Moncho, diputada de Turisme i Carreteres i Toni Such, secretari autonòmic d’Administració Local, entre altres.

Però a aquesta fira no sols es pot degustar la tomaca, sinó que diversos comerços i empreses de la província han acudit a l’encontre per a donar a conéixer els seus productes.

Aquesta fira de la tomaca creix any rere any, augmentant el nombre d’expositors i incloent noves activitats com tallers de cuina, tasts de productes típics valencians o actuacions de tabal i dolçaina.