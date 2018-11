Picassent és un dels 8 pobles de la província de València reconeguts amb el segell de Ciutat Amiga de la Infància

Print This Post

Unicef concedeix al nostre municipi el Segell de Reconeixement de les Ciutats Amigues de la Infància posant en valor el treball a favor dels drets de la infància i l’adolescència

El Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) impulsat per Unicef, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència (IUNDIA), pretén impulsar i promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets del Xiquet en l’àmbit local, promocionar la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en tots els temes que els afecten, i fomentar el treball en xarxa entre els diferents municipis que formen part d’aquesta iniciativa. L’objectiu és que es dissenyen i implementen polítiques públiques eficaces per a millorar el benestar dels xiquets, defensant els seus drets, fomentant la seua participació i fent de les ciutats entorns més habitables, especialment per als més joves.

Així, Picassent forma part dels 8 municipis de la província de València que han sigut reconeguts com a Ciutats Amigues de la Infància. Cal recordar que este segell és un reconeixement que es concedeix cada dos anys després d’un procés d’avaluació als municipis que es presenten en la convocatòria del programa. D’esta manera, s’analitza que les línies d’actuació de la política pública dissenyada en relació a la infància i l’adolescència, s’ajusten als requisits exigits.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, ha volgut destacar el treball del Consell de la Infància i la col·laboració de tots els centres educatius per a aconseguir este reconeixement. “Este guardó és una satisfacció que ens impulsa a continuar treballant en polítiques dirigides al benestar dels més menuts i en la implicació dels infants i joves en el disseny del nostre poble”. Per altra banda, també ha volgut recordar que Picassent ja va ser reconegut per Unicef l’any 2016 amb el Premi de Bones Pràctiques pel programa municipal “Oci en Família”.

El segell de Reconeixement CAI i les distincions de Bones Pràctiques es lliuraran en un acte que tindrà lloc el pròxim dimarts, 27 de novembre a la ciutat d’Oviedo i a la qual assistirá la primera edil.

