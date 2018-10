La pirotècnia tindrà un paper protagonista en la celebració del Nou d’Octubre

Connect on Linked in

El castell de Peñarroja del dia 8 estrena una nova disposició per a guanyar en espectacularitat i proximitat del públic; la mascletà d’Aitana es reserva sorpreses.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha presentat les activitats amb què l’Ajuntament se suma a la celebració del Nou d’Octubre així com els continguts del Festival de Pirotècnia d’esta festa. Ho ha fet acompanyat per representants de la Diputació de València i de les empreses pirotècniques Peñarroja i Aitana.

«Per al poble valencià no hi ha festa sense pólvora i enguany tindrem una nova oportunitat perquè professionals pirotècnics valencians siguen profetes en la seua terra amb espectacles novedosos i de qualitat», ha afirmat Fuset, qui ha explicat, juntament amb Pau Lagunas, representant de la Diputació de València, el conveni que per segon any ha signat l’Ajuntament amb la corporació provincial, per un valor de 189.000 euros, que permeten «augmentar i diversificar l’oferta festiva». Lagunas ha expressat que la col·laboració de la Diputació atén, entre altres qüestions, al fet que són conscients que «el Govern de la Nau té una gran responsabilitat amb la cultura festiva».

La primera gran cita pirotècnica tindrà lloc a les 0:00 hores del dia 9 (la nit del 8 al 9) al jardí del Túria, amb un gran castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja. El seu representant, Pepe Nebot, ha explicat que «hi haurà un canvi de disposició física que aportarà molt més a l’espectacle tant des del vessant tècnic com artístic». De fet, es recomana presenciar l’espectacle des del propi passeig de l’Albereda, una zona abans absent de públic, en paral·lel al recorregut del jardí i front al propi muntatge pirotècnic, amb l’objectiu de «guanyar proximitat i visibilitat, augmentant notablement la pantalla de focs» i alhora garantir la seguretat de l’espectacle, motiu pel qual els ponts de les Flors i de l’Exposició s’habilitaran com a vies d’evacuació. Com a novetat l’espectacle també es podrá contemplar de manera òptima des del passeig de la Ciutadella, una altra de les zones que durant els castells de falles están tancades al públic.

Fuset s’ha mostrat partidari de «continuar innovant en el programa pirotècnic de totes les festes durant tot l’any» i ha defensat l’augment pressupostari dedicat al festival ja el passat any «per reconéixer millor al sector pirotècnic valencià i pel gran retorn econòmic que té per a la ciutat invertir en pólvora». El regidor ha lloat «la gran capacitat per a dissenyar» l’espectacle per part de l’ empresa que cada any dispara la primera mascletà cada 1 de març i que en els últims anys ha reforçat la seua presència al calendari pirotècnic disparant el piromusical de la Cavalcada de Reis o a l’espectacle audiovisual previ a la Crida. «No es tracta sols de fer soroll i color, sinó també de demostrar l’art amb composicions espectaculars». Nebot, per la seua part, ha afegit que esta nova proximitat del públic permetrà fer un castell «més rítmic i amb més intensitat» i ha animat a tota la ciutadania per acostar-se a gaudir de l’espectacle des de les zones habilitades.

D’una altra banda, la mascletà del dia 9 correrà a càrrec de la Pirotècnia Aitana de Bèlgida. La seua responsable, Isabel Benavent, ha avançat que «serà un espectacle amb moltes sorpreses i en un dia en què la nostra Senyera és protagonista col·laborarem perquè ho siga encara més». El regidor ha recordat que no hi ha un horari fixat per a la disparada que, com és tradicional, començarà una vegada s’hisse la Senyera pel balcó consistorial en acabar la processó cívica.

PROGRAMACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE

Fuset també ha aprofitat per fer una crida a la participació en totes les activitats programades per celebrar el Nou d’Octubre a València, que començaran divendres, dia 5, amb el concert del Cor de la Generalitat i l’Orquestra de València al Palau de la Música (19:30 hores). Dissabte, dia 6, hi haurà una representació de les ambaixades de la conquesta a la plaça dels Furs (20:00 hores), organitzada per la Federació Valenciana de Moros i Cristians, que també s’encarregarà diumenge, dia 7, de l’alardo (12:00 hores), des de la plaça de la Reina i el carrer de Sant Vicent fins a la nova ubicació de la plaça de l’Ajuntament. A les 12.50 hores, final a l’esplanada central de la plaça. A més, a les 18:00 hores es produirà la IV Entrada Infantil de Moros i Cristians des de la plaça del Tossal, el carrer dels Cavallers, el carrer dels Serrans i la plaça dels Furs. La jornada conclourà a les 19:30 hores amb el concert de la Banda Municipal de València al Palau de la Música.

Dilluns, dia 8, a les 10.00 hores hi haurà una nova edició de ‘València, amb la Senyera’, l’exposició de la Reial Senyera al Saló de Cristall de l’Ajuntament, que es podrà visitar per la ciutadania fins a les 21:00 hores. A més, a les 19.00, les 19.30 i les 20.00 hores s’interpretarà el Cant a la Senyera (amb lletra de Carles Salvador i música d’Agustí Alaman), també al Saló de Cristall, una interpretació que enguany correrà a càrrec de la Coral Giner de la Societat Coral el Micalet.

També dilluns, a les 20.00 hores, a la plaça de l’Ajuntament, en col·laboració amb la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, hi haurà la Mostra de Balls, Música i Cançons Valencianes, amb la participació dels grups Realenc de Picanya, Sagueta Nova de Biar i Les Folies de Carcaixent. En acabar, se celebrarà una dansà popular front a la façana de l’Ajuntament on participaran nombroses parelles i grups de la pròpia ciutat, de les comissions falleres i també vingudes d’altres localitats. I ja a la mitjanit serà el torn del XXXIX Festival de Pirotècnia València entre els ponts de l’Exposició i de les Flors del jardí del Túria, a càrrec de la pirotècnia Peñarroja de la Vall d’Uixó.

Dimarts, 9 d’octubre, a les 11.30 hores tindrà lloc la recepció de la corporació, autoritats i invitats; a les 11.45 hores hi haurà la lectura del decret d’Alcaldia i entrega de la Senyera a l’Arxiu Municipal i a les 12.00 hores començarà la processó cívica amb ofrena floral a Jaume I, per l’itinerari habitual: plaça de l’Ajuntament, carrer de Sant Vicent, plaça de la Reina, carrer de la Pau fins a la plaça d’Alfons el Magnànim (on es farà l’ofrena de corones de flor davant de l’estàtua del rei Jaume I al Parterre) i, a continuació, carrer del Pintor Sorolla, carrer de les Barques i plaça de l’Ajuntament, on, en acabar la processó, es dispararà la mascletà terrestre a càrrec de la pirotècnia Aitana de Bèlgida. La jornada festiva acabarà a les 17:00 hores amb la XV Entrada de Moros i Cristians Ciutat de València, per l’itinerari següent: carrer de la Pau, carrer de Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament i carrer del Marqués de Sotelo, sota l’organització de la Federació Valenciana de Moros i Cristians.