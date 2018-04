Ple total en III Jornada del Poble Gitano de Burjassot

Connect on Linked in

El Centre Socioeducativo Díaz Pintat ha acollit aquest matí (12-04-2018) la celebració de la III Jornada del Poble Gitano a Burjassot, una cita que es programa per tercer any consecutiu en el municipi, impulsada des de l’Ajuntament de Burjassot i que cada vegada aconsegueix una major acceptació i seguiment. Amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, celebrat el passat 8 d’abril, la jornada celebrada avui sota el títol “Cultura gitana i educació” ha sigut inaugurada per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García qui ha estat acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Olga Camps i del director del Centre Díaz Pintat, Asensi Cap.

La jornada ha comptat amb la ponència de Josué Navarro, pertanyent a la Federació Maranatha; Araceli Moreno, agent de salut en el Projecte RIU d’Alzira i Joan Oleaque, professor de la Universitat Internacional de València (VIU). Els tres s’han acostat a la realitat del poble gitano des de diferents punts de vista, tals com un recorregut per la història d’aquest poble per a arribar a poder entendre avui la seua idiosincràsia, la materialització d’un projecte de serveis socials en pro de la igualtat i la salut entre les comunitats gitanes i la importància de l’educació per a acabar amb els estereotips que encara prevalen sobre aquest poble, així com el recalcament en la importància de la formació escolar i acadèmica.

La jornada ha finalitzat amb l’actuació dels escolars del CEIP Fernando dels Rius que han cantat i ballat sota un lema: “Si de xicotets volem, de majors podrem.