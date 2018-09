Les pluges i les altes temperatures han fet proliferar el mosquit tigre

Print This Post

El canvi climàtic ha provocat que aquesta espècie s’haja adaptat a l’oratge d’Espanya.

Les altes temperatures i les pluges de les últimes setmanes han fet que prolifere el mosquit tigre. Una espècie que pareix, ha vingut per a quedar-se.

El mosquit tigre no només és molest per la seua picadura si no que, aquesta espècie pot ser transmissora d’infermetats.

A més, es recomana seguir una sèrie d’indicacions com tindre precaució amb l’acumulació de l’aigua en l’entorn de la llar, donat que estos espais poden convertir-se en focus de larves.

Molts pobles de la província han intensificat l’aplicació de tractaments per controlar la seua proliferació.