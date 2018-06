La Pobla Llarga presenta un superàvit de 754.000 € en el 2017.

Connect on Linked in

En dos anys, 2016 i aquest 2017, el total del superàvit ha sigut de 1.354.000 €

27 de juny de 2018: Ahir 26 de juny, l’equip de govern socialista, va presentar en comissió especial de comptes, el compte general de l’exercici 2017 de l’ajuntament de la Pobla Llarga. Un total de 754.610,97 € ha sigut el superàvit del 2017, arribant a un romanent de tresoreria ajustat de 838.929,61 €.

“Com estem demostrant, el canvi polític a la Pobla Llarga està funcionant a la perfecció en temes econòmics. El PP fins al 2012, durant 10 anys, va estar deixant de pagar als proveïdors una mitjana de 370.000 euros cada any, tenint que fer un préstec en 2012 de 3.700.000 € per poder pagar tot aquest deute que va acumular.

Nosaltres no sols estem pagant a tots els proveïdors, no sols estem pagant el deute dels populars, sinó que estem presentant un superàvit cada any mai vist al nostre poble. La Pobla Llarga ha deixat d’acumular deute i més deute, com en l’època dels populars” ens comenta Ximo Vidal, regidor d’hisenda.

El pressupost del 2017 va ser de 2.828.000 € i els pagaments reconeguts han sigut de 2.815.000 €, augmentant fins als 3.617.000 € els ingressos.