La Policia d’Alzira controla 2.723 vehicles en la campanya de distraccions al volant

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En 2018, la Policia Local d’Alzira ha realitzat 2 campanyes de prevenció de distraccions al volant i ha controlat un total de 2.723 vehicles, dels quals han sigut denunciats al voltant de l’1 %.

La regidora de Seguretat ha manifestat al respecte: “La millora de la seguretat viària és imprescindible per a este equip de govern. Volem carrers segurs per als nostres ciutadans i, per a aconseguir-ho, és necessari ser proactius en la vigilància i la informació als conductors”.

La Policia Local s’ha adherit en dos ocasions al llarg dels mesos de juny i setembre a estos controls emmarcats dins de les campanyes de la DGT, la finalitat de la qual és incrementar els nivells de seguretat viària i reduir la sinistralitat en les vies públiques.

Si bé el nombre de vehicles denunciats es troba al voltant de l’1 % dels controlats en ambdós ocasions, resulta significatiu que es mantenen les pautes quant a percentatge d’utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció.

Cal recordar que este és un dels factors que influïxen notablement en els accidents i que, a més, la falta d’atenció comporta una nul·la reacció quan es produïx, cosa que agreuja el resultat de les lesions. El tipus d’accident més freqüent a causa de la distracció, és l’eixida de via, el xoc amb el vehicle precedent o l’atropellament.

El resultat de la campanya indica que el nombre més gran de denúncies ha sigut per la utilització de dispositius de telefonia mòbil, seguides per les de manipulació de sistemes de navegació o pantalles amb accés a internet.

Com a conseqüència del control de la documentació dels vehicles s’han detectat altres infraccions relacionades amb la situació administrativa dels vehicles i conductors, com són l’incompliment de l’obligació d’assegurar el vehicle, no haver passat la inspecció tècnica periòdica o tindre el permís de conduir caducat.