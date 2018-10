La Policia Local de Sueca estrena la seua aula d’educació viària

Connect on Linked in

Vora 500 xiquetes i xiquets participaran en el programa de foment de l’ús de la bicicleta i educació viària

Este dijous, 11 d’octubre, s’ha presentat el primer curs de la nova aula d’educació viària de la Policia Local de Sueca. La nova instal·lació, que compta amb un parc infantil de trànsit i un aulari didàctic per a les sessions teòriques, s’emmarca en el programa de foment de l’ús de la bicicleta i educació viària que s’impartirà amb els alumnes de tercer d’infantil i quart de primària de tots els col·legis i centres d’Educació Infantil de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.

L’objectiu és fomentar entre els menuts tota acció educativa encaminada al desenvolupament de coneixements, hàbits i actituds necessàries que milloren el comportament del conductor, vianant i viatger, amb la finalitat última de reduir la taxa d’accidents.

Però el programa centrarà bona part dels seus esforços, també, en la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport urbà. L’ús de la bicicleta és l’alternativa més viable als vehicles a motor, no contaminant, respectuosa amb el medi ambient, econòmica i saludable. En este sentit, les sessions escolars insistiran també en l’aprenentatge de l’ús i manteniment correcte de la bici, les normes bàsiques de circulació i els elements de protecció a utilitzar tant en via urbana com interurbana. Alhora, s’informarà també la població escolar que passe pel parc i l’aula dels comerços locals, les tendes de venda i tallers de bicicletes dels quals es disposa a la localitat. En el cas dels alumnes més menuts, però, la pràctica es realitzarà en els rols de vianants i patinadors.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Giménez, han participat este matí en el desenvolupament d’una de les sessions escolars amb els alumnes de quart de primària del Col·legi La Encarnación.

“Sueca és una ciutat de distàncies mitjanes, sense relleus, plana i amable per passejar-la a peu o amb bicicleta. Pots caminar de punta a punta de la ciutat i no trigar més de 15 minuts, amb bicicleta encara és més ràpid” ha apuntat l’alcaldessa qui ha qualificat l’aula com una “encertadíssima i iniciativa”. “És una aposta més per la mobilitat sostenible, un dels eixos del full de ruta que ens hem marcat amb l’Estratègia de Desenvolupament Urbà i Sostenible Sueca Batega. A més a més els xiquets són els millors altaveus per a les famílies, si ells aprenen les normes de civisme a la via, segur que insisteixen als seus perquè també les complisquen” ha conclòs.

En la seua intervenció, Giménez ha explicat que “per tradició, les nostres famílies regalen a les xiquetes i els xiquets una bicicleta, al voltant dels 8 o 9 anys, per l’aniversari o la comunió. A més, s’ha detectat que hi ha un buit formatiu entre les edats dels primers cursos de primària i les edats legalment establides per a la consecució dels permisos de conducció, des dels 16-18 anys, per això ens pareix una activitat idònia per al col·lectiu escolar. Ho entenem com una inversió per una ciutadania més responsable en la via pública” ha assenyalat.

El programa implicarà també diferents associacions, col·lectius i clubs com ara l’Escola Ciclista de Sueca, l’Escola de Triatló o la Penya Cicloturista que col·laboraran en les sessions a l’aula.

El coordinador de la iniciativa a la Policia Local de Sueca, Salvador Estornell, ha explicat que la metodologia de l’activitat és diversa, participativa i col·laborativa. L’activitat compta amb dues parts, una sessió a la central de la Policia Local de Sueca i altra a l’aula del centre educatiu participant.

En la primera sessió els alumnes participen des de la teoria, a l’aulari, i la pràctica, amb la gimcana, els tallers de manualitats i reconeixement de senyals i el circuit del parc infantil de trànsit.

La proposta tracta de les següents accions a les escoles:

• Dos sessions a la classe de 4° Primària (9 – 10 anys) amb totes les escoles de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes.

• Una sessió d’educació viària a les tres escoles d’Educació Infantil (San José y San Antonio, Educapark i la Miraculosa).

• Una sessió amb els alumnes de les escoles d’estiu (Infantil i Primària).

Dia de la bicicleta

La iniciativa s’ha presentat ara, davant la proximitat de la celebració del dia de la bicicleta a Sueca – diumenge 21 d’octubre – que organitza la Penya Cicloturista de Sueca amb la col·laboració del consistori. L’eixida a la Muntanyeta dels Sants serà a les 9:30 hores des de la plaça de l’Ajuntament. La participació en l’activitat serà lliure i gratuïta, no obstant, cal inscriure’s fins al divendres 19 d’octubre i recollir el ticket, al Pavelló Poliesportiu Cobert o a l’oficina de la Tourist Info del Mercat Central de Sueca perquè l’organització puga tenir una previsió de l’avituallament que repartiran a la Muntanyeta dels Sants, per a l’esmorzar.

Paral·lelament, per al proper 19 d’abril, jornada en què es commemora el Dia Mundial de la Bicicleta, la Policia Local està organitzant, conjuntament amb l’Escola Ciclista de Sueca, la Penya Cicloturista, l’Escola de Triatló, l’Associació Muntanyeta dels Sants, el Centre Ocupacional i la Fundació Santos Andrés, Santiago y Miguel, una eixida des de l’Ajuntament també al paratge de la Muntanyeta dels Sants, on hi haurà una gimcana, per reivindicar i visibilitzar els drets dels ciclistes i destacar els beneficis que representa la bicicleta per a la salut i per a la mobilitat sostenible. L’organització convidarà a sumar-se a l’eixida a tots els alumnes participants en el nou programa.