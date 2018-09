El Poliesportiu de Natzaret acull este diumenge la Supercopa Iberdrola de Waterpolo Femení

Connect on Linked in

Per segon any consecutiu, València alberga la gran competició de piscina, en el marc de la Setmana Europea de l’Esport

La piscina del Poliesportiu Municipal de Natzaret tornarà a albergar, per segon any consecutiu, la Supercopa Iberdrola de Waterpolo Femení Absolut 2018, que se celebrarà este diumenge, 30 de setembre, a partir de les 12.00 hores. Este torneig de màxim nivell està organitzat per la Reial Federació de Natació, el Club Esportiu Waterpolo Túria València, i compta amb la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal.

La piscina de Natzaret torna a ser l’epicentre del millor waterpolo nacional. De fet, en esta competició nacional estan els que són probablement els millors equips femenins d’Europa, clubs dels quals ix el 90% de les integrants de la Selecció Espanyola Absoluta de Waterpolo Femení.

La Supercopa Iberdrola de Waterpolo Femení està considerada com un dels esdeveniments esportius més importants d’este esport, i la disputen els quatre millors equips segons la classificació en Lliga: en esta edició, Sabadell, Mediterrani, Sant Andreu i Mataró. Una vegada jugades les semifinals ja es coneixen els dos equips classificats per a la gran final: el Astralpool CN Sabadell i el CN Sant Andreu, vencedors en les semifinals de la Sirena CN Mataró per 16-9, i CN Terrasa per 1-15, respectivament.

La final d’esta competició nacional coincideix amb la celebració a València del Programa Nacional de Tecnificació Esportiva (PNTD) Waterpolo, que té lloc els dies 28 i 29 de setembre, també en la piscina coberta de les instal·lacions municipals de Natzaret.

Este esdeveniment esportiu ve a sumar-se a la llarga llista d’activitats i esdeveniments que s’estan celebrant estos dies a València en el marc de la celebració de la Setmana Europea de l’Esport, els dies 23 al 30 de setembre.