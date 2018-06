Polinyà de Xúquer podrà renovar el sistema d’enllumenat gràcies a l’Ivace

Connect on Linked in

La població rebrà 147.000 euros per tal de substituir el sistema actual per tecnologia d’alta eficiència energètica.

Polinyà de Xúquer rebrà una subvenció per part de l’Ivace per a la renovació total de l’enllumenat del municipi. Aquest programa s’ha dirigit a una selecció de municipis de menys de 20.000 habitants que necessiten ajuda per a poder emprendre aquesta acció. Polinyà, en concret, serà beneficiari de 147.000 euros per tal de poder substituir el sistema d’enllumenat actual per tecnologia d’alta eficiència energètica.

La renovació de l’enllumenat s’iniciarà a finals de 2018. Altres localitats de la Ribera com Riola, Corbera o Alfarb també s’han vist beneficiades amb aquesta ajuda per part de l’Ivace.