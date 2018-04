Portalemp Almussafes registra ja 580 persones i 60 empreses a les portes del seu primer aniversari

Connect on Linked in

L’executiu municipal valora molt positivament els resultats obtinguts amb aquesta base de dades que facilita la gestió de la informació sobre ocupació

Des de l’ADL de la localitat recalquen la importància de mantenir actualitzats les dades dels usuaris per a poder rebre les comunicacions

Almussafes, a 24 d’abril de 2018. A punt de complir un any, Portalemp Almussafes suma ja 580 persones i 60 empreses inscrites. L’Ajuntament de la localitat va posar en marxa aquest projecte per a facilitar el procés de cerca d’ocupació per part de la ciutadania, oferint als usuaris la possibilitat de gestionar directament els seus perfils professionals i posant a la disposició del teixit empresarial una eina eficaç per a la gestió de les seues ofertes d’ocupació. L’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González, valora positivament el resultat obtingut amb aquesta iniciativa, a la qual es pot accedir a través de http://ocupacio.almussafes.org/, i anima a la ciutadania a unir-se per a trobar no solament ofertes d’ocupació sinó també cursos i informació relacionada amb l’àmbit de l’empreniment.

Al juny de 2017 l’Ajuntament d’Almussafes va posar en marxa Portalemp, una pàgina web específica sobre ocupació en la qual el consistori municipal centralitza tota la informació relacionada amb la cerca de treball i la realització de cursos i tallers formatius impulsats o gestionats a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL). Aquest servei gratuït d’intermediació laboral que el consistori ofereix tant a demandants d’ocupació com a empreses està a punt de complir el seu primer aniversari i des de l’administració municipal valoren el resultat com “molt positiu”.

En aquests primers onze mesos de funcionament, la base de dades registra un total de 580 persones en el sistema entre alumnes, demandants de treball i persones que desitgen millorar la seua ocupació. Així mateix, el portal ja compta amb 60 persones registrades, les quals poden gestionar i publicar les seues ofertes per a facilitar així el procés de reclutament de candidats. A dia de hui, el sistema té 30 ofertes obertes i contínuament es van sumant noves. Respecte a l’apartat de la formació, en aquests moments hi ha 9 cursos actius, algun més a punt de començar i uns altres que està previst que s’inicien pròximament.

“Estem molt satisfets amb el resultat obtingut perquè no solament facilitem tots els tràmits als usuaris, que poden accedir amb les seues claus les 24 hores del dia al portal sempre que disposen d’accés a Internet, sinó que el treball de supervisió i gestió realitzat pel personal de l’ADL s’ha simplificat notablement”, declara Toni González, alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació del municipi. “Creiem que la gran novetat que aporta l’eina respecte a l’anterior, que és que el propi veí elegeix les ofertes i no els tècnics de l’agència, ha sigut un èxit”, explica.

El sistema permet la modificació de les dades dels usuaris d’acord amb les seues necessitats o conforme vaja augmentant la seua formació, les seues experiències laborals, els idiomes o els carnets obtinguts. La ciutadania pot consultar les ofertes i els cursos en tot moment i les empreses que utilitzen el portal per a donar a conèixer les vacants disponibles poden gestionar directament tot el procés a través d’uns senzills passos.

Accés i contingut

Per a accedir a Portalemp cal entrar a través de la pàgina web municipal, www.almussafes.es, o en http://ocupacio.almussafes.org/, on s’explica pas a pas com inscriure’s en la base de dades. “No obstant açò, el personal de l’ADL atén totes les consultes que es generen tant a través del propi portal com per telèfon i presencialment, proporcionant assessorament i assistència permanent per a una ràpida resolució dels dubtes i incidències produïdes”, destaca el primer edil.

La plataforma permet l’enviament de comunicats a tots els inscrits, ja siga per missatge al telèfon mòbil com per correu electrònic, per la qual cosa recalquen la importància de mantenir sempre actualitzades les dades. A més, el portal es completa amb diversos tutorials, als quals pot accedir-se sense necessitat d’entrar dins de la sessió, i amb un espai en el qual es publiquen notícies d’interés sobre subvencions, ajudes, empreniment, formació, estadístiques i legislació.

“Aquesta eina resulta molt útil tant per als demandants actius d’ocupació com per a les companyies, perquè posa en comú d’una manera molt ràpida a uns amb uns altres i facilita el procés pel qual es contracta a personal. Anime a la ciutadania i al teixit empresarial a formar part de Portalemp perquè és gratuït i contribueix sens dubte a enfortir la creació d’ocupació en la nostra localitat, missió en la qual seguim treballant amb obstinació”, conclou González.