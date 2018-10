El PP d’Algemesí estrena seu i inicia amb força el nou curs polític

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El nou local marca una nova etapa innovadora recolzada per l’experiència acumulada d’anys de govern

Els Populars d’Algemesí també posen en marxa una línia de WhatsApp per a ciutadans i afiliats

Algemesí (25.10.2018). El Partit Popular d’Algemesí ha estrenat recentment la seua nova seu. Després d’anys en la plaça del Mercat, ara abandonen les escales i es traslladen a peu pla a un baix situat al carrer Cervantes 35. La nova seu ja presta horari d’atenció al públic tots els dimecres (excepte festius), de 17.30 a 20.00 hores.

El nou local marca l’inici d’una nova etapa innovadora, recolzada per l’experiència d’anys de govern i pretén ser un lloc d’unió obert a tota la militància del PP d’Algemesí. De fet, la nova seu ja ha acollit la celebració de comités executius i un sopar amb afiliats i simpatitzants.

Per acabar este any preelectoral, el PP d’Algemesí ha organitzat un sopar el pròxim 30 de novembre en el Casal Fester per a reunir a tots els simpatitzants d’Algemesí i donar compte de la gestió del partit durant esta legislatura i de les línies estratègiques que marcaran el proper govern municipal. Els tiquets es podran adquirir en la seu tots els dimecres de 17.30 a 20.00 hores i tots els dijous de 12:00 a 13:30 hores.

Nova línia de WhatsApp

A banda d’això, els populars d’Algemesí tenen molt clar que cal adaptar-se a les demandes actuals, per això han decidit establir un sistema de comunicació instantània amb els seus afiliats a través de WhatsApp amb el número 669081726. No obstant, qualsevol ciutadà pot contactar i sol·licitar informació per a afiliar-se, comunicar suggeriments, queixes o problemes veïnals que puguem resoldre a través del Grup Municipal en l’ajuntament.