El Gran Teatre d’Alzira ha sigut testimoni del Premis Rendiment Acadèmic 2018 i premi 9 d’octubre Mèrit Educació 2018 d’Alzira.

El Premis Reconeixement al Rendiment Acadèmic 2018 i premi 9 d’octubre Mèrit Educació 2018 d’Alzira ja tenen guanyadors.

El Gran Teatre d’Alzira s’omplit de gom a gom i és què era un acte d’alegria on molts xiquets, xiquetes, joves i professors eren els protagonistes. Ha tingut lloc per segon any consecutiu el Reconeixement al Rendiment Acadèmic 2018. I a més s’ha donat el premi 9 d’octubre Mèrit Educació 2018 al professor i Director de l’Esoleta Infantil Tulell Gerardo Rodríguez.

L’acte ha començat amb 3 peces musicals a carreg de clarinets de la Societat Musical d’Alzira. Els alumnes dels diferents col·legis i Instituts d’Alzira estaven d’allò més atents.

L’Alcalde d’Alzira, el regidor d’Educació i Infància i alguns regidors han ocupat el seu lloc en la taula que estava dalt l’escenari per entregar els premis en el Reconeixement al Rendiment Acadèmic 2018 de la Capital de la Ribera alta.

S’ha fet una ullada al primer dia de col·legi de la vida de cada u dels alumnes.

Els obstacles que han superat i les ganes d’aprendre han fet que estigueren en este Reconeixement al Rendiment Acadèmic 2018.

En acabar de dir estes paraules la conductora de l’acte ha sigut el regidor d’Educació i Infància Pepe Grau el que els ha dit unes paraules.

Professors, professores, alumnes, pares i mares tots junts estaven en este dia tan important i és que en un dia com este és comprova que l’educació evoluciona i mostra el camí de la felicitat.

El premi 9 d’octubre Mèrit Educació 2018 ha recaigut en el professor i Director de l’Escoleta Infantil Tulell Gerardo Rodríguez. Que compta amb una gran trajectòria professional.

Molts alumnes que no han estat en este reconeixement han rebut el fort aplaudiment del públic assistent al Gran Teatre d’Alzira per què dia a dia posen molt d’esforç per traure els estudis endavant.

L’acte ha comptat amb altres grans talents com ha sigut el de les tres guanyadores del concurs alzireny ‘Cantes i balles’ que els han deleitat amb el seu art, tant de cantar com de ballar.

I és que sols hi ha que posar-li ganes a la vida i a tot el que s’empren i amb esforç, disciplina, constància i felicitat tot s’aconsegueix.