presentació de Paco Salom, com a candidat a l’alcaldia de Carcaixent en les eleccions locals de maig de 2019.

El pròxim divendres, 15 de febrer, tindrà lloc l’acte de presentació de Paco Salom, com a cap de llista de Compromís a l’alcaldia de Carcaixent.

Serà a partir de les 19.30 hores a la seu de Compromís per Carcaixent (c/ Julià Ribera, 33).

En la presentació, oberta a tota la ciutadania, intervindrà, a més de Paco Salom, el portaveu local, Pau Àlvarez.

Paco Salom farà balanç de la seua primera legislatura al front de l’Ajuntament de Carcaixent. Tot seguit, parlarà de la necessitat de donar continuïtat al projecte de Compromís, per fer de Carcaixent un poble on treballar, viure i ser feliços.

Segons el candidat a l’alcaldia: “estos quatre anys han servit per a corregir les pràctiques viciades de la gestió dels governs anteriors. Hem posat els fonaments d’una administració renovada, un ajuntament del segle XXI i al servei de les persones. Hem fet moltes coses però encara queda molta faena per davant”.

Així mateix, el líder de Compromís destaca que: “si he de triar tres coses, em quede amb la revolució encetada en el departament de benestar social, culminada amb la construcció del CRIS i el centre de dia. També amb el projecte transversal de la Fira Modernista, que ha posat Carcaixent en el mapa del turisme de qualitat i ha despertat l’estima de la gent pel patrimoni local. Però tot això, junt al manteniment i la millora en la prestació de molts serveis públics, ho hem fet congelant els tributs i reduint el deute públic.

Paco Salom creu que: “el canvi pot continuar de la mà de Compromís. I per això, necessitem novament la confiança de la majoria social de Carcaixent. La gent ha recuperat la il·lusió i se sent orgullosa de ser d’este poble. Carcaixent no està mort. Carcaixent viu”.

Biografia

Francesc J. Salom Salom (Carcaixent, 1961) és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de València. Casat i amb una filla. Funcionari de la Generalitat Valenciana. Militant del Bloc i alcalde de Carcaixent des de juny de 2015.

Procés d’elecció

L’Assemblea Local de Compromís per Carcaixent, per unanimitat, va elegir el passat 10 de novembre de 2018, Paco Salom, com a cap de llista de la candidatura a les eleccions municipals de 2019.