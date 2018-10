El president de la Generalitat, Ximo Puig busca no quedar al marge de la quarta revolució industrial

Connect on Linked in

Puig advoca per ampliar la inversió pública en innovació



El president busca que el sector públic done accés a la innovació a un teixit econòmic amb majoria de pymes.



El president de la Generalitat, Ximo Puig ha manifestat a la clausura de la III Jornada Internacional d’Innovació, la importància d’ampliar la inversió pública en innovació per a no quedar al marge de la quarta revolució industrial.



Puig ha advocat a més, que cal que el sector públic done accés a la innovació a un teixit econòmic amb majoria de pymes.



També ha explicat que el Consell està impulsant projectes com l’Estratègia per a l’Economia de la Intel·ligència Artificial que és un concepte actual i no de futur.



De fet, s’ha referit a altres actuacions com la creació de l’agència Valenciana de la Innovació (AVI) que pretén treballar de forma autònoma per a anar més enllà d’una sola legislatura i que té com a objectiu coordinar les sinergies entre tot el sistema innovador valencià.

Per a donar pas a tota esta innovació, Puig ha explicat que va plantejar la iniciativa de que no compute com a déficit la inversió en innovació en projectes cofianciats entre el sector públic i el sector privat al president del Gobern, Pedro Sánchez.