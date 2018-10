Proclamació conjunta de les Falleres Majors de Carlet

Connect on Linked in

El Saló Giner va acollir el dissabte 27 d’octubre la proclamació de les falleres majors del 2019 de les falles carletines. L’acte va ser precedit per una cercavila pels carrers de la població per a recollir les falleres majors entrants i ixents de cada comissió en els seus casals, que es va haver d’interrompre per la pluja i una tronada que al voltant de les 20 h dissolien la comitiva, que no pogué arribar a passar pels casals de les falles El Vidre i Futbol.

L’acte central es va encetar amb el comiat de la Fallera Major del passat exercici, Teresa Ortiz, que protagonitzava així l’últim acte de l’exercici faller 2018. Durant l’acte es van presentar en societat les falleres majors i infantils de les distintes comissions de Carlet. Totes elles van gaudir del seu moment en ser proclamades com a representants de la seua comissió per a l’exercici 2019. Rebudes pel president de la Junta Local Fallera, Vicente Pueblas, les falleres major del 2018 imposaven la banda a les falleres majors del 2019, mentre que l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Ortega, els va imposar la insígnia d’argent de l’Ajuntament.

FALLERES MAJORS 2019

Les Falleres Majors de 2019 proclamades són: per part de la comissió El Vidre, Arantxa Zálvez Moreno i Maria Lizana Morcillo; Àngela Arias Pérez és la Fallera Major de la comissió El Cresol; per part de la comissió Avinguda Blasco Ibáñez, la Fallera Major és Amparo Nogués Pérez i la Fallera Major infantil, Magda Sanz Nogués; en la falla Plaça Espanya, la Fallera Major és Nuria Ortiz Alcázar i la Fallera Major Infantil Aitana Moreno Alcover; i, finalment, en la comissió Futbol la Fallera Major és Maria José Casas Rodríguez i la Fallera Major Infantil, Maria Diaz Sáez.

A més d’estes comissions, Carlet compta amb dos comissions falleres més, la falla País Valencià que enguany no té falleres majors i la falla Pensat i Fet.