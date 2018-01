El projecte de regeneració urbana de l’entorn de la plaça de Bruges comptarà amb la participació ciutadana

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori assisteix amb l’alcalde de València a la jornada de participació celebrada a la Llotja.

L a Llotja de València ha acollit la jornada de participació pública del concurs per a la renovació urbanística de la plaça de Bruges, la llotja, el Mercat Central i l’església de Santos Juanes. En aquest espai estan exposats fins al 16 de gener de 2018, els tres projectes seleccionats baix el nom ’Dotze places de l’arquitecte Jesús Ulargui, ‘Confluencia’ dels arquitectes ElisSabet Quintana Seguí en UTE Quintana-Peñín. i ‘Una ciutat, una casa’ de l’arquitecte José Maria Urcelay Fernández, des del dia 21 de desembre fins al 16 de gener de 2018.

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, acompanyada per l’alcalde de València, Joan Ribo, ha intervingut en la jornada.

Cal recordar que l’acord arribat entre la generalitat i l’ajuntament de valència en esta legislatura per a la regeneració urbana de l’entorn de la plaça de Bruges ha desbloquejat una situació que venia arrossegant-se des de fa anys.

Amb la intenció de fer el procediment el més obert possible i obtenir la màxima participació ciutadana, els tres treballs estaran exposats en el pavelló de la llotja on els mateixos autors, mitjançant un servei d’àudio-guies, expliquen les diferents propostes. A més, s’ha habilitat una urna i una direcció de correu electrònic per a recollir els suggeriments ciutadans.

Una vegada es presenten els avantprojectes, aquest seran valorats per un comité d’experts que s’encarregarà de seleccionar la proposta guanyadora; es preveu que per a finals de febrer es puga adjudicar el projecte definitiu.

Relacionado