Prop d’un centenar de persones aborden a Alzira la sexualitat de les persones amb diversitat funcional

Les dificultats que troba una persona amb discapacitat per a gaudir de la seua sexualitat i els prejudicis i tabús socials han estat els principals temes tractats

Prop d’un centenar de persones s’han reunit a la Casa de la Cultura d’Alzira per abordar la sexualitat de les persones amb diversitat funcional.

Ha estat a la xerrada “Sexualitats visibles”, impartida per la metgessa i sexòloga Charo Ricart i organitzada pel Centre de Salut Pública d’Alzira en col·laboració amb el Departament de Salut de la Ribera, en la setmana en què es commemora el Dia Europeu de la Salut Sexual, el proper 14 de febrer .

La xerrada, que ha estat presentada pel director del Centre de Salut Pública d’Alzira, José Añó, s’ha centrat a posar en relleu les dificultats que comporta patir una discapacitat, física o psíquica a l’hora de gaudir d’una sexualitat plena, així com els prejudicis i tabús que existeixen actualment a la societat sobre este tema.

Segons Ricart, “la societat creu que la diversitat funcional et converteix en una persona asexuada que no té desitjos, per la qual cosa cal que seguim lluitant perquè puguem compartir una experiència sexual en condicions d’igualtat, llibertat i dignitat”.

Així, Ricart és impulsora l’associació Sexualitat Funcional, que va néixer el 2017 com una iniciativa pionera focalitzada en cobrir tots els aspectes afectius i sexuals de les persones amb diversitat funcional. En este sentit, esta associació ofereix assessorament, orientació i suport psicològic tant a persones amb diversitat funcional com a professionals i voluntaris.