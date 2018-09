Prop d’un centenar de veïns de Benifaió se solidaritzen amb els afectador per l’Alzheimer

Connect on Linked in

Benifaió va acollir dissabte passat la Marxa per l’Alzheimer organitzada per AFABALS

Benifaió va mostrar de nou la seua solidaritat amb les persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer en la Marxa que va tenir lloc dissabte passat des de la Plaça Major del municipi.

Organitzada per l’Associació AFABALS (Familiars de persones afectades per l’Alzheimer i altres demències de Benifaió, Almussafes i Sollana) en col·laboració amb l’Ajuntament de Benifaió, la cita esportiva i solidària va reunir a prop d’un centenar de persones.

Així, un any més i per a celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer, des de l’associació organitzen aquest tipus d’esdeveniments per a junts, solidaritzar-se amb les persones que pateixen aquesta malaltia. Socis de l’Associació i familiars van participar en la marxa que va estar encapçalada per l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz i membres de la junta directiva de AFABALS.