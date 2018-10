Puig anuncia que el Consell adoptarà mesures per a recolzar als ajuntaments i sectors econòmics afectats pel temporal

Print This Post

El president agraeix a la ciutadania la seua responsabilitat i el seu comportament “magnífic”

Destaca la col·laboració i coordinació entre forces de seguretat, ajuntaments i administracions estatal i autonòmica El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell adoptarà mesures per a recolzar als ajuntaments que s’hagen vist afectats per les últimes pluges, així com a aquells sectors econòmics que hagen pogut resultar danyats.

Puig s’ha pronunciat així durant una reunió en l’Ajuntament de Benicarló amb responsables del dispositiu preparat per a fer front a l’emergència, en la qual, a més de l’alcaldessa del municipi, Xaro Miralles, també han estat presents el director de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, i la subdelegada del Govern a Castelló, Solitud Tingues.

El cap de l’Executiu valencià ha agraït a la ciutadania la seua responsabilitat i el “comportament magnífic” mostrat davant l’episodi de fortes pluges, i ha demanat que es mantinga la “prudència”, atès que, tal com ha advertit, encara no ha finalitzat.

Puig ha garantit que la Generalitat donarà resposta immediata a través dels acords que siguen necessaris i mitjançant els mecanismes que resulten més eficaços a les necessitats dels ajuntaments que hagen pogut veure les seues infraestructures bàsiques danyades, així com a sectors econòmics afectats, com l’agrícola.

El cap del Consell a més ha assenyalat que, des de la Generalitat, s’han realitzat actuacions per a preservar la seguretat de la ciutadania, com la suspensió de classes i activitats, unes decisions que, com ha explicat Puig, encara que puguen causar molèsties, “són absolutament necessàries perquè més val prevenir que guarir”.

“La posició de la Generalitat sempre ha sigut la mateixa: el primer que hem de salvar davant qualsevol emergència és la seguretat de les persones”, ha reiterat el president, qui ha mantingut que en aquest assumpte es treballa “coordinadament amb els ajuntaments, el Govern d’Espanya i el conjunt de forces i seguretat de l’Estat”.

El president ha destacat que, una vegada més, “ha funcionat la bona coordinació”, i ha agraït la seua labor als cossos policials, d’emergències, alcaldes i alcaldesses i personal de la Generalitat que s’han encarregat de coordinar les actuacions.