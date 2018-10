Puig defensa la importància de la indústria agroalimentària per al desenvolupament de les àrees rurals de la Comunitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El cap del Consell ha recordat que la internacionalització és un pilar fonamental en el trànsit “de la crisi fins a la postcrisis”

Segorbe. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la importància que la indústria agroalimentària s’establisca en àrees rurals de la Comunitat com la comarca de l’Alt Palancia posat que, a més de l’activitat econòmica que es genera de manera directa, la presència d’aquest sector “té al mateix temps un efecte tractor sobre altres empreses” que es beneficien així d’un alt nivell de desenvolupament.

Puig s’ha pronunciat així després de visitar les àrees de producció de gaspatxo, orxata i d’envasament de la planta que el Grup García Carrión posseeix a Sogorb, on ha subratllat a més la rellevància d’externalitzar “una part important” de l’activitat laboral per a aconseguir “un desenvolupament integral d’una zona com l’Alt Palancia”.

El cap del Consell ha assegurat que la indústria agroalimentària valenciana és “bàsica per al nostre futur i el nostre present”, i ha afirmat que companyies com la visitada aquest matí mostren “el camí a seguir” amb una agricultura “potent i rendible que permet que els agricultors puguen viure bé” i alhora fa possible “que cada vegada tinguem més qualitat i major penetració de mercat”.

El president ha apuntat també que una marca com a Don Simón, que pertany al Grup García Carrión, “està present en al voltant de 150 països”, la qual cosa demostra una aposta per la internacionalització que Puig ha qualificat de “pilar bàsic en aquest trànsit des de la crisi fins a la postcrisis”.