Puig destaca les actuacions del Consell per a la ‘reconstrucció’ de l’Educació a la Comunitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

– El president ha subratllat la millora de l’ensenyament valencià gràcies a iniciatives com Xarxa Llibres o el Pla Edificant.

– Puig assenyala que la labor de la comunitat educativa és una part “fonamental” del sistema educatiu valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat que les actuacions del Consell per a la “reconstrucció” de l’Educació han permès que els centres educatius de la Comunitat expliquen avui amb 6.000 professors i professores més que en l’inici de la legislatura, així com que els estudiants puguen beneficiar-se de la gratuïtat de llibres de text gràcies al programa Xarxa Llibres.

Puig -qui s’ha pronunciat així després d’assistir, al costat del conseller d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà, a l’inici del curs escolar en el CEIP El Palmerar d’Alacant- ha afegit a més que aquestes iniciatives obtindran cada vegada “més suport i impuls” per part del Consell perquè, amb elles, es produeix “un aterratge en la igualtat d’oportunitats”, i ha remarcat que l’Educació és “la gran prioritat” ja que permet aconseguir “ciutadans i ciutadanes lliures”.

El cap de l’Executiu valencià ha apuntat, així mateix, que, en matèria educativa, el Pla Edificant per a la millora d’instal·lacions suposa “la inversió més important” que ha realitzat la Generalitat, i ha recordat que, mitjançant aquest projecte, en el qual també col·laboren els ajuntaments, es pretén “acabar per sempre amb les instal·lacions precàries”.

Puig ha argumentat a més que, encara que les infraestructures “són importants” per a l’ensenyament, “el fonamental és la comunitat educativa i el treball dels professionals”, motiu pel qual ha ressaltat a més la labor de les associacions de mares i pares d’alumnat pel seu “compromís amb una educació que és de tots i tan important que no es pot deixar solament en mans ni de les institucions ni dels docents”.

El president ha agraït al conseller d’Educació i a tot el seu equip el treball realitzat per a “donar resposta als problemes que existeixen” en matèria d’ensenyament, i ha assegurat que el CEIP El Palmerar, representa “el paradigma” d’escola valenciana “oberta, innovadora i capaç d’oferir futur”.

“Veure com es treballa en aquest centre és digne d’elogi”, ha prosseguit Puig, qui ha insistit que els centres escolars “han de ser capaços de facilitar que hi haja ciutadans i ciutadanes amb valors” perquè els siga possible “fer, des de la llibertat, el seu propi projecte de vida sense cap tipus de limitació, excepte les pròpies de l’existència humana”.