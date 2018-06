Puig destaca la capacitat de València per a acollit el Web Summit en 2019

Connect on Linked in

El President ha assistit a la presentació de la candidatura de la ciutat per a acollir la seu del congrés tecnològic el pròxim any en la qual ha participat també l’alcalde de València Joan Ribó.

El President de la Generalitat, Ximo Puig i l’alcalde de València, Joan Ribó han presentat conjuntament la candidatura de València per a organitzar i acollir un dels esdeveniments tecnològics més importants del món, el Web Summit 2019.

Així han anunciat que València treballa ja per a acollir un esdeveniment de repercussió mundial.

Així, tant des de l’Ajuntament de València com des de la Generalitat es considera que la celebració del Web Summit suposaria grans beneficis per a la ciutat, per a la Comunitat Valenciana i per al mateix certamen tecnològic.

El pròxim congrés Web Summit, un dels majors esdeveniments del món, es celebrarà en novembre de 2019 amb previsions d’acollir al voltant de 70.000 visitants.