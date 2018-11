Puig reivindica l’educació com a ‘palanca de progrés’ de la societat

Print This Post

El president ha assistit al 46º Congrés Nacional de la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat el paper de l’educació com a “palanca de progrés” de la societat. “És -ha continuat Puig- un poderós instrument del que disposa la societat per a avançar”.

Així s’ha expressat en l’acte d’obertura del 46º Congrés Nacional de la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament (CECE), on ha destacat “el valor de la diversitat i la pluralitat” dels centres educatius valencians.

Durant l’acte, el cap de l’Executiu valencià ha destacat que el sistema educatiu “deu formar i educar en valors sòlids” i que, a més, “ho deu fer en col·laboració amb les famílies i amb la resta de la societat”.

En aquest sentit, el cap del Consell ha defensat que la Comunitat Valenciana en el seu conjunt “siga una comunitat educativa”, ja que, ha afegit, l’ensenyament “ens competeix a tots i totes”.

El president, que ha destacat la importància de l’educació per a “garantir la igualtat d’oportunitats dels xiquets i xiquetes”, ha reclamat un sistema “sense exclusió” ni tracte diferenciat en funció de sexe, raça, condició social o llengua.

Així mateix, el cap del Consell ha advocat per una educació “en permanent evolució”, per a permetre la “adaptació social a moments de canvi accelerat”. Per açò, a més, ha defensat la necessitat d’augmentar la seua presència en l’agenda política.